Soraia Arnoni protagoniza montagem sobre Esperança Garcia - Divulgação/ Camille Cristine

Soraia Arnoni protagoniza montagem sobre Esperança GarciaDivulgação/ Camille Cristine

Publicado 04/11/2026 05:00

A história de uma mulher que ousou desafiar o sistema escravista brasileiro por meio da palavra ganha os palcos em "Caminhos de Esperança". Inspirada na trajetória de Esperança Garcia, escravizada no Piauí do século XVIII e reconhecida como uma das precursoras do Direito no país, a montagem marca um novo momento na carreira de Soraia Arnoni, que assina a dramaturgia e também integra o elenco do espetáculo , em cartaz no Teatro do Centro Cultural da Justiça Federal, na Região Central do Rio, a partir de 10 de novembro.

fotogaleria

"O desejo de montar a história da Esperança Garcia surge de uma provocação de um grande amigo nosso, que é advogado, o doutor Humberto Adami. Depois de ver o grande sucesso de 'Luiz Gama: uma voz pela Liberdade', ele sugeriu que nós montássemos essa história. Mas quando fui pesquisar, a única coisa que eu achei foi a carta escrita por ela. Achei que aquilo não seria material suficiente para montar um espetáculo. Então essa ideia ficou guardada ainda por alguns anos", conta.

O desafio de transformar a trajetória da personagem em dramaturgia exigiu uma extensa pesquisa. O principal documento encontrado foi uma carta escrita por Esperança ao então governador da capitania de São José do Piauí, na qual denunciava os maus-tratos sofridos por ela e pelo filho, e pedia a restituição de seu núcleo familiar.

"Essa carta ficou guardada nos arquivos públicos por 209 anos e foi encontrada em 1979 por um historiador chamado Luiz Mott. A carta dela é escrita num formato de petição, atendendo ao formato jurídico e escrita dentro da legislação vigente, o que dava indícios de que ela, além de uma mulher alfabetizada, tinha noções do direito. É uma mulher de muita coragem e que ousou enfrentar o sistema".

A nova montagem também estabelece um diálogo com o trabalho anterior de Soraia. Apesar das diferenças entre as trajetórias de Esperança Garcia e Luiz Gama, ambos têm em comum a relação com a Justiça e a coragem de enfrentar o sistema escravista.

"Esperança nasce, vive e morre escravizada. Ela não conhece a liberdade em nenhum momento. Vive um século antes, quando os debates ainda não estavam voltados para a libertação dos escravizados. Já Luiz Gama tem uma trajetória diferente: nasce um século depois e livre, mas é vendido como escravizado pelo pai. Ele conquista a liberdade a partir do momento em que tem o conhecimento jurídico, defende a si próprio e passa a dedicar a vida à defesa de outras pessoas ilegalmente escravizadas", explica.

Para o produtor Deo Garcez, o projeto representa a continuidade de um trabalho dedicado a recuperar personagens fundamentais da história brasileira. Ele também ressalta a parceria artística e a amizade com a protagonista do espetáculo.

"Esse novo passo também celebra o quanto deu maravilhosamente certo a minha parceria artística com a Soraia Arnoni, além do fato de sermos grandes amigos. Essa cumplicidade e afeto nos dão o alicerce ideal para produzir e realizar projetos tão potentes juntos. Nós percebemos que essas duas figuras fundamentais têm tudo a nos ensinar sobre o Brasil de hoje: eles nos mostram que a luta por dignidade, igualdade e direitos humanos não é algo do passado, mas uma engrenagem que precisa continuar girando", analisa.

A história de Esperança também estabelece uma conexão com o presente. Segundo a atriz, embora a escravidão tenha sido abolida, seus reflexos ainda permanecem na sociedade. "É uma personagem inteiramente oprimida por um sistema muito maior do que ela. Vê o seu filho agredido, ela é agredida e vê seu núcleo familiar ser desmontado. [...] É a mulher que decide não se calar, que decide lutar para ter aquilo que ela considera digno. Nesse lugar, eu entendo que ela nos dá esperança de um mundo melhor e serve de inspiração para que nas nossas batalhas cotidianas, a gente enfrente os problemas".

Deo chama atenção para a permanência das estruturas de opressão na sociedade brasileira. "Como artista e militante, me choca ver que o apagamento e a negação de direitos fundamentais ainda são desafios urgentes. Trazer 'Caminhos de Esperança' ao público é provar que o passado e o presente se tocam diariamente. O espetáculo cumpre esse papel vital: mostrar que a nossa luta por real emancipação e justiça social é contínua e inegociável", diz.

Para Soraia, apresentar o espetáculo no Centro Cultural da Justiça Federal também tem um significado especial. "É motivo de grande satisfação porque significa reconduzir uma personagem fundamental e invisibilizada da nossa história para um espaço jurídico institucionalizado, um espaço de cultura e de valorização da memória. E o CCJF tem se mostrado uma instituição muito atuante no resgate da história afro-brasileira. É um parceiro que muito nos honra", celebra.

Já Deo ressalta a importância simbólica de levar a trajetória de Esperança Garcia ao palco de uma instituição ligada à Justiça. O produtor também destaca a participação de Ricardo Lopes no elenco, que interpreta diversos personagens, entre eles o marido de Esperança, sob a direção de Dani Câmara.



"Esse encontro entre o palco e a instituição reforça que o teatro também é um tribunal da memória, um local essencial para defendermos os ideais de cidadania, justiça social, liberdade e democracia pelos quais tanto lutaram Luiz Gama e Esperança Garcia", afirma.

Serviço

"Caminhos de Esperança"

Até 25 de novembro

Terças e Quartas, às 19h

Local: Teatro do Centro Cultural da Justiça Federal (CCJF)

Endereço: Avenida Rio Branco, 241 – Centro

Duração: 75 minutos

Classificação: 12 anos

Ingresso: R$ 30 (meia-entrada)