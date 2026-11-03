Paolla Oliveira mostra encontro com Ivete Sangalo - Reprodução / Instagram

Paolla Oliveira mostra encontro com Ivete SangaloReprodução / Instagram

Publicado 03/11/2026 16:52

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"Trabalha. Recarrega. Se diverte. Começa tudo de novo", escreveu na legenda da publicação.Entre as imagens, Paolla apareceu ao lado de Ivete, de 54 anos, que se apresentou no evento no domingo (1º). A atriz foi convidada a subir ao palco durante o show e aproveitou para mostrar o samba no pé diante do público. O encontro entre as duas também foi registrado em vídeo e divulgado nas redes sociais.Antes da participação especial, Paolla assistiu à apresentação na companhia de Jeniffer Nascimento, intérprete de Nancy na novela "Quem Ama Cuida". As atrizes cantaram e dançaram juntas enquanto acompanhavam o repertório da cantora baiana.Fora do festival, o álbum mostrou um lado mais tranquilo do fim de semana. Paolla publicou fotos com seus cachorros e dividiu registros de um passeio a uma cachoeira com amigos. Outros cliques mostraram encontros com amigos. A artista já contou que é apaixonada por animais e chegou a ter 18 bichos de estimação ao mesmo tempo, entre 11 gatos e sete cães.A ida ao palco também chamou atenção pela ligação de Paolla com o Carnaval. A atriz foi coroada rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense em 17 de outubro, durante uma festa na quadra da escola, em Ramos, na Zona Norte do Rio. Ela recebeu a coroa de Iza, que ocupava o posto anteriormente.Com a nova função, Paolla se prepara para desfilar à frente da bateria Swing da Leopoldina no Carnaval de 2027. Antes, a artista foi rainha de bateria da Grande Rio, agremiação com a qual manteve uma longa relação.O show marcou a estreia de Ivete no Rock the Mountain. Durante a apresentação, a cantora brincou com a plateia sobre sua disposição. "Hoje eu não estou com energia de gostosa, eu estou com energia de muito gostosa", disse.O festival contou ainda com atrações como Paulinho da Viola, Jorja Smith, Priscila Senna e o projeto Dominguinho. A programação continua entre os dias 6 e 8 de novembro, com outra apresentação de Ivete prevista para o domingo (8).