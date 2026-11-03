Sasha e João Lucas - Reprodução / Instagram

Sasha e João LucasReprodução / Instagram

Publicado 03/11/2026 17:58

fotogaleria

A peça branca, de algodão, traz o tradicional monograma GG em diferentes cores. No site da grife italiana, o modelo aparece por 1.165 dólares canadenses, valor equivalente a aproximadamente R$ 4.554,17 na cotação citada pela publicação. O preço pode variar conforme o câmbio.Na segunda-feira (2), Sasha também mostrou nos stories do Instagram alguns dos presentes que recebeu para o bebê. Além da jaqueta, a estilista exibiu caixas da Polo Ralph Lauren, acompanhadas de bilhetes escritos à mão pelas equipes das marcas.A Ralph Lauren enviou um macacão listrado com o tradicional urso bordado no peito e uma camiseta azul com o mesmo desenho. No cartão, a empresa desejou saúde à criança e felicidades à família. "Obrigada por essas roupinhas lindas", respondeu Sasha.A Gucci também deixou uma mensagem para os futuros pais. "Estamos muito felizes em ver a família de vocês crescendo!", dizia o bilhete. Encantada com a peça, a filha de Xuxa agradeceu: "Muito obrigada. Que coisa mais fofa". Entre os outros itens exibidos por ela estavam um par de Havaianas e óculos de sol da Vogue.João Lucas aproveitou a publicação para dividir momentos pessoais da espera pelo bebê. Em uma das imagens, o músico aparece ao beijar a barriga de Sasha. Nos comentários, seguidores enviaram mensagens de carinho e votos de saúde para a criança.Uma seguidora ressaltou que acompanhou a história dos dois desde o início e desejou saúde à família, que se prepara para receber o bebê.O casal anunciou a primeira gravidez na última quinta-feira (29). Sasha e João Lucas assumiram o relacionamento no fim de 2019 e se casaram em 2021. Desde a notícia, familiares e amigos celebraram a chegada do novo integrante.Xuxa, que se prepara para ser avó pela primeira vez, relembrou um desejo antigo. "Para vocês verem que o meu desejo de ser 'Vovuxa' vem de bastante tempo", escreveu nas redes sociais.No "Domingão com Huck", Junno Andrade também comentou a expectativa da apresentadora. "Pensa em uma avó babona", brincou. Em seguida, completou: "Vamos estar lá para estragar o netinho."