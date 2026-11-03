Fran Gil se declara para Alice Wegmann: ’Minha melhor amiga’ - Reprodução Instagram

Fran Gil se declara para Alice Wegmann: ’Minha melhor amiga’Reprodução Instagram

Publicado 03/11/2026 18:57

Fran Gil usou as redes sociais nesta terça-feira (3) para homenagear Alice Wegmann , que completa 31 anos. Filho de Preta Gil, o cantor publicou uma declaração à atriz e destacou a amizade dos dois, que começou ainda na infância e já dura quase 20 anos.

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Na publicação, Fran escolheu uma foto de uma viagem que fizeram juntos ao Japão. O registro foi feito em Osaka, na saída do castelo de Bowser, personagem da franquia de jogos Mario. Na legenda, ele brincou com a distância percorrida pela amizade e relembrou as histórias que acumularam ao longo dos anos.



“Dia da minha irmã e melhor amiga! Escolhi essa foto aí porque a gente tava saindo do castelo do Bowser em Osaka, no Japão, pra provar que essa amizade aí atravessa o mundo, o tempo e qualquer coisa... Lá se vão quase 20 anos e um livro ou até uma saga completa de tantas histórias. Te amo, amiga!”, escreveu. Na publicação, Fran escolheu uma foto de uma viagem que fizeram juntos ao Japão. O registro foi feito em Osaka, na saída do castelo de Bowser, personagem da franquia de jogos Mario. Na legenda, ele brincou com a distância percorrida pela amizade e relembrou as histórias que acumularam ao longo dos anos.“Dia da minha irmã e melhor amiga! Escolhi essa foto aí porque a gente tava saindo do castelo do Bowser em Osaka, no Japão, pra provar que essa amizade aí atravessa o mundo, o tempo e qualquer coisa... Lá se vão quase 20 anos e um livro ou até uma saga completa de tantas histórias. Te amo, amiga!”, escreveu.





Amizade começou na infância





Fran e Alice se conheceram quando ainda eram crianças, por meio de amigos em comum. Na época, costumavam frequentar praias do Rio de Janeiro e construíram uma relação que permaneceu próxima ao longo dos anos.



A atriz também esteve ao lado do amigo em um dos momentos mais difíceis de sua vida. Após a morte de Preta Gil, Alice fez questão de acompanhar Fran e compareceu à despedida da cantora, demonstrando apoio à família.

Romance com Luiz Guilherme Niemeyer



Alice Wegmann também vive uma fase especial na vida amorosa. A atriz mantém um relacionamento com o empresário e produtor cultural Luiz Guilherme Niemeyer. Em agosto, ela compartilhou registros de uma viagem do casal pela Toscana, na Itália, para celebrar a data em que começaram a namorar.



“Um ano”, escreveu Alice na legenda das fotos. O namorado, por sua vez, brincou com a contagem e fez uma correção: “Um ano (e meio) com meu amorzinho”.