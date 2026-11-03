Fran Gil se declara para Alice Wegmann: ’Minha melhor amiga’Reprodução Instagram

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Karilayn Areias
Fran Gil usou as redes sociais nesta terça-feira (3) para homenagear Alice Wegmann, que completa 31 anos. Filho de Preta Gil, o cantor publicou uma declaração à atriz e destacou a amizade dos dois, que começou ainda na infância e já dura quase 20 anos. 
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Fran Gil se declara para Alice Wegmann: 'Minha melhor amiga' - Reprodução Instagram
Fran Gil se declara para Alice Wegmann: 'Minha melhor amiga' - Reprodução Instagram
Fran Gil se declara para Alice Wegmann: 'Minha melhor amiga' - Reprodução Instagram
Fran Gil se declara para Alice Wegmann: 'Minha melhor amiga' - Reprodução Instagram


Na publicação, Fran escolheu uma foto de uma viagem que fizeram juntos ao Japão. O registro foi feito em Osaka, na saída do castelo de Bowser, personagem da franquia de jogos Mario. Na legenda, ele brincou com a distância percorrida pela amizade e relembrou as histórias que acumularam ao longo dos anos.

“Dia da minha irmã e melhor amiga! Escolhi essa foto aí porque a gente tava saindo do castelo do Bowser em Osaka, no Japão, pra provar que essa amizade aí atravessa o mundo, o tempo e qualquer coisa... Lá se vão quase 20 anos e um livro ou até uma saga completa de tantas histórias. Te amo, amiga!”, escreveu.



Amizade começou na infância



Fran e Alice se conheceram quando ainda eram crianças, por meio de amigos em comum. Na época, costumavam frequentar praias do Rio de Janeiro e construíram uma relação que permaneceu próxima ao longo dos anos.

A atriz também esteve ao lado do amigo em um dos momentos mais difíceis de sua vida. Após a morte de Preta Gil, Alice fez questão de acompanhar Fran e compareceu à despedida da cantora, demonstrando apoio à família. 
 

Romance com Luiz Guilherme Niemeyer


Alice Wegmann também vive uma fase especial na vida amorosa. A atriz mantém um relacionamento com o empresário e produtor cultural Luiz Guilherme Niemeyer. Em agosto, ela compartilhou registros de uma viagem do casal pela Toscana, na Itália, para celebrar a data em que começaram a namorar.

“Um ano”, escreveu Alice na legenda das fotos. O namorado, por sua vez, brincou com a contagem e fez uma correção: “Um ano (e meio) com meu amorzinho”.