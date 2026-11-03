Anitta e Mestre Fafá aumentam rumores de affair após showReprodução Instagram
A aproximação entre os dois teria começado quando Anitta aceitou o convite para assumir o posto de rainha de bateria da escola de Duque de Caxias. Desde então, eles passaram a ser vistos cada vez mais próximos. Na semana passada, durante um ensaio técnico na quadra da agremiação, os dois chegaram a aparecer de mãos dadas, aumentando os comentários sobre um possível envolvimento.
Romance com Danilo Mesquita esfriou?
No mês passado, Anitta viajou para o Egito, enquanto Danilo permaneceu entre a Bahia e o Rio de Janeiro, onde grava a próxima novela das seis, "Lá na Minha Terra". Na semana passada, a cantora também compareceu sozinha ao casamento de Juliette e Kaique Cerveny, em Recife.
Tatuagem em homenagem à escola
A artista escolheu o tornozelo para registrar o pássaro Sankofa, símbolo do enredo deste ano. Além dos dois, os demais integrantes da bateria também devem fazer o desenho, segundo a própria cantora.
“Agora, a gente vai fazer a tatuagem do Sankofa, nosso enredo desse ano, que é a nossa ave, o pássaro Sankofa, que representa os pés no presente, o peito aberto pro futuro e o olhar reverenciando o passado”, explicou.
Anitta ainda comemorou a iniciativa de envolver todos os ritmistas na homenagem. “Vai ser a primeira bateria de escola de samba marcada na pele, todos os integrantes. É a gangue do bem, meu amor, é a gangue do samba!”, declarou.
O momento foi compartilhado por David Brazil, responsável pelas relações públicas da Grande Rio. Durante o ensaio, a cantora também resumiu sua dedicação à agremiação: “Corpo e alma, bebê”.
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