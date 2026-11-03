Anitta e Mestre Fafá aumentam rumores de affair após show - Reprodução Instagram

Anitta e Mestre Fafá aumentam rumores de affair após showReprodução Instagram

Publicado 03/11/2026 22:11 | Atualizado 04/11/2026 08:23

Anitta e Mestre Fafá, responsável pela bateria da Grande Rio, voltaram a despertar especulações sobre um possível affair. O ritmista marcou presença no show da cantora durante o festival Rock the Mountain, no último sábado (31), em Itaipava, na Região Serrana do Rio. Discreto, Fabrício Machado Lima, seu nome de batismo, publicou registros assistindo à apresentação de cima do palco.

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A aproximação entre os dois teria começado quando Anitta aceitou o convite para assumir o posto de rainha de bateria da escola de Duque de Caxias. Desde então, eles passaram a ser vistos cada vez mais próximos. Na semana passada, durante um ensaio técnico na quadra da agremiação, os dois chegaram a aparecer de mãos dadas, aumentando os comentários sobre um possível envolvimento. A aproximação entre os dois teria começado quando Anitta aceitou o convite para assumir o posto de rainha de bateria da escola de Duque de Caxias. Desde então, eles passaram a ser vistos cada vez mais próximos. Na semana passada, durante um ensaio técnico na quadra da agremiação, os dois chegaram a aparecer de mãos dadas, aumentando os comentários sobre um possível envolvimento.

Romance com Danilo Mesquita esfriou?

Enquanto os rumores envolvendo Mestre Fafá ganham força, o relacionamento que Anitta vinha vivendo com o ator Danilo Mesquita parece ter esfriado. O artista esteve na coroação da cantora como rainha de bateria da Grande Rio, em 20 de setembro, mas os dois não foram mais vistos juntos desde então.



No mês passado, Anitta viajou para o Egito, enquanto Danilo permaneceu entre a Bahia e o Rio de Janeiro, onde grava a próxima novela das seis, "Lá na Minha Terra". Na semana passada, a cantora também compareceu sozinha ao casamento de Juliette e Kaique Cerveny, em Recife.



Tatuagem em homenagem à escola

Já nesta terça-feira (3), Anitta voltou a mostrar seu envolvimento com a Grande Rio durante mais um ensaio da agremiação. A cantora aproveitou a ocasião para eternizar na pele uma homenagem ao samba-enredo "Sankofa Tabon – Os Retornados da Costa do Ouro e a Estrela Negra da Liberdade". Mestre Fafá também fez a tatuagem.



A artista escolheu o tornozelo para registrar o pássaro Sankofa, símbolo do enredo deste ano. Além dos dois, os demais integrantes da bateria também devem fazer o desenho, segundo a própria cantora.



“Agora, a gente vai fazer a tatuagem do Sankofa, nosso enredo desse ano, que é a nossa ave, o pássaro Sankofa, que representa os pés no presente, o peito aberto pro futuro e o olhar reverenciando o passado”, explicou.



Anitta ainda comemorou a iniciativa de envolver todos os ritmistas na homenagem. “Vai ser a primeira bateria de escola de samba marcada na pele, todos os integrantes. É a gangue do bem, meu amor, é a gangue do samba!”, declarou.



O momento foi compartilhado por David Brazil, responsável pelas relações públicas da Grande Rio. Durante o ensaio, a cantora também resumiu sua dedicação à agremiação: “Corpo e alma, bebê”.