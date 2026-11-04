Ana Paula Padrão rebateu críticas após publicação nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Ana Paula Padrão rebateu críticas após publicação nas redes sociais Reprodução/Instagram

Publicado 04/11/2026 09:18

Ana Paula Padrão , de 60 anos, foi alvo de comentários etaristas ao posar para fotos de biquíni na praia. Na terça-feira (3), a apresentadora usou as redes sociais para responder às críticas após compartilhar uma notícia sobre os registros e comentou a forma como mulheres e homens são retratados na mídia.

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"Nem todas as mulheres fizeram comentários sobre o etarismo embutido na manchete, embora a maioria tenha feito. E nem todos os homens concordaram com a manchete, embora a maioria tenha concordado. Nessa pequena amostra de 20 mil comentários, que tirei da minha própria pergunta, fiquei pensando: será que as pessoas que concordam com a manchete simplesmente não refletiram sobre o que aquilo quer dizer de fato ou queriam apenas se mostrar viris?", questionou.

A jornalista ressaltou a diferença no tratamento da cobertura midiática entre os gêneros. "Para quem não acompanha necessariamente as discussões sobre etarismo e machismo, principalmente no que diz respeito às manchetes sobre corpos e comportamentos femininos, a diferença fica mais evidente quando comparamos a maneira como homens e mulheres são retratados. As manchetes digitais, que precisam atrair muitos cliques rapidamente, costumam tratar essas situações de formas bastante diferentes".

Em seguida, Ana Paula inverteu a situação ao pontuar que fotos de homens são vistas como normais. Já quando uma mulher mostra seu físico, surge o espanto em relação à idade dela. "Se publica fotos de sunga, não é nada além do normal: afinal, ele está na praia, não está na missa, em um velório ou trabalhando. Ou seja, está vestido de acordo com o ambiente. Já quando uma mulher quer mostrar sua forma física, a reação é: 'Nossa, que coisa impressionante que ela tem essa forma física, dada a idade que tem'", disse.

Ela também destacou a maneira que as relações entre mulheres mais velhas com homens jovens são veiculadas. "A manchete é: 'Fulana de tal, de X anos, assume namoro com fulano de tal, X anos mais jovem'. O contrário jamais daria uma manchete como 'Fulano de tal namora uma menina mais jovem'. Por quê? Porque isso é considerado normal, enquanto uma mulher namorando um homem mais novo ainda não é".

"Não estamos acostumados a uma sociedade em que uma mulher tenha relevância e voz depois de determinada idade e possa, por causa da própria autonomia, escolher com quem deseja se relacionar, onde quer estar e que roupa quer vestir. O homem sempre teve ampla liberdade para fazer essas escolhas e tomar essas atitudes publicamente. Isso transmite uma imagem de virilidade. Foi por isso que chamei a atenção para as manchetes", finalizou.