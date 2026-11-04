Nicolas Prattes participou de curso sobre cuidados com o bebê - Reprodução/Instagram

Nicolas Prattes participou de curso sobre cuidados com o bebêReprodução/Instagram

Publicado 04/11/2026 10:50

Sabrina Sato, de 45 anos, compartilhou uma série de registros de momentos especiais vividos em outubro e chamou atenção ao mostrar o marido, Nicolas Prattes , de 29, trocando fraldas durante um curso de cuidados com o bebê. Mãe de Zoe, a apresentadora está no oitavo mês de gravidez de um menino, primeiro filho com o artista.

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"Ah, outubro... que mês intenso e lindo! Tanta coisa vivida e tanto carinho recebido! Só tenho a agradecer. E agora vem novembro, com meu oitavo mês de gestação e o coração cheio de amor! Novembro, passa devagar, por favor! Ainda tenho tanta coisa pra fazer e tanta coisa pra organizar antes do meu menino chegar!", escreveu na legenda.

O intérprete de Mirinho na novela "A Nobreza do Amor", da TV Globo, não escondeu a emoção com a fase atual. "Vivendo uma oração atendida", afirmou Nicolas. Já Karina Sato, irmã da apresentadora, também deixou um comentário na publicação. "Tempo vai devagar! Ainda temos tanto a fazer", disse. "Um mês que pareceu um ano", acrescentou.

Entre os cliques, Sabrina Sato apareceu se jogando no samba durante os ensaios na quadra da Unidos de Vila Isabel, escola de samba onde ela é rainha de bateria, além de imagens renovando o bronzeado com um biquíni vermelho e nos bastidores de trabalhos fotográficos.

Reta final



Em setembro, Sabrina compartilhou detalhes dos preparativos para a chegada do herdeiro. A apresentadora revelou que estava começando a planejar o quartinho do bebê, que será um menino. "Todo mundo fala que com o segundo filho a gente relaxa. Estou com seis meses de gestação e só comecei a resolver o quartinho do bebê agora. Nem enxoval ainda tem. Preciso da ajuda de vocês porque estou atrasada", afirmou.

A apresentadora relembrou a experiência de montar o quarto da primogênita, fruto do relacionamento anterior com Duda Nagle. "Estava pensando aqui, faz mais de oito anos que a gente montou o quartinho da Zoe. Era um sonho. Tinha um teto cheio de luzinhas, que tem até hoje e era muito fofo. Mas de lá para cá, muita coisa mudou: tem produtos novos, tecnologia nova e muitas coisas que eu nem sabia que existiam".

A mulher de Nicolas Prattes também entregou a previsão para o nascimento do caçula. "Meu bebê deve nascer entre o Natal e o Réveillon. Se ele for como a Zoe, pode nascer até janeiro. Mas acho que a barriga está grande para seis meses e não deve ficar até janeiro", analisou.