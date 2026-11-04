Dupla Jorge e Mateus - Reprodução / Instagram

Dupla Jorge e MateusReprodução / Instagram

Publicado 04/11/2026 11:09

O cantor Jorge, de 44 anos, se pronunciou nesta quarta-feira (4) após o cancelamento de duas apresentações da dupla Jorge e Mateus no Nordeste. Em nota publicada nas redes sociais, o sertanejo negou ter feito declarações ofensivas à região e afirmou respeitar opiniões políticas diferentes.

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"Diante de algumas informações que circularam nas redes sociais nos últimos dias, considero importante esclarecer que as falas que estão sendo atribuídas a mim, especialmente em relação ao Nordeste e ao povo nordestino, não são verdadeiras", escreveu.



O sertanejo reforçou: "Nunca fiz essas declarações e jamais me referiria dessa forma a uma região pela qual tenho tanto carinho, admiração e respeito".



O artista explicou que decidiu falar apenas em seu nome, sem envolver o parceiro. "Faço esse esclarecimento em meu nome, por se tratar de uma situação relacionada a mim, e não ao Mateus ou à nossa trajetória como dupla".



O cantor também agradeceu aos fãs nordestinos: "Tenho uma gratidão imensa pelo povo nordestino, por sua cultura, sua história e por tudo que essa região representa para a música brasileira e para a minha própria caminhada." "Diante de algumas informações que circularam nas redes sociais nos últimos dias, considero importante esclarecer que as falas que estão sendo atribuídas a mim, especialmente em relação ao Nordeste e ao povo nordestino, não são verdadeiras", escreveu.O sertanejo reforçou: "Nunca fiz essas declarações e jamais me referiria dessa forma a uma região pela qual tenho tanto carinho, admiração e respeito".O artista explicou que decidiu falar apenas em seu nome, sem envolver o parceiro. "Faço esse esclarecimento em meu nome, por se tratar de uma situação relacionada a mim, e não ao Mateus ou à nossa trajetória como dupla".O cantor também agradeceu aos fãs nordestinos: "Tenho uma gratidão imensa pelo povo nordestino, por sua cultura, sua história e por tudo que essa região representa para a música brasileira e para a minha própria caminhada."

Entenda a polêmica

As prefeituras do Recife, em Pernambuco, e de Fortaleza, no Ceará, retiraram a dupla da programação das festas de fim de ano. O show no Recife estava marcado para 27 de dezembro. A decisão ocorreu após fortes críticas nas redes sociais ao posicionamento político de Jorge, que declarou apoio a Flávio Bolsonaro (PL), candidato derrotado à Presidência.

Em outubro, o cantor participou de um encontro com outros sertanejos e apareceu em um vídeo no qual cantou: "Pode chorar, mas eu não voto no PT". Mateus não aparece no vídeo.



O prefeito do Recife, Victor Marques (PCdoB), justificou: "Diante das circunstâncias, entendemos que não há mais clima para manter a dupla Jorge & Mateus na programação do Réveillon do Recife", afirmou.



Em Fortaleza, Evandro Leitão (PT) afirmou que a contratação havia começado meses antes das eleições. Segundo ele, a repercussão política desviou o foco da festa e "foi acordado o cancelamento do contrato de participação da dupla". A prefeitura informou que os cachês dos artistas seriam pagos por patrocinadores privados, sem recursos municipais.



Ao encerrar a nota, Jorge defendeu o diálogo e o respeito às diferenças: "Respeito as diferentes opiniões e acredito que, acima de qualquer divergência, devem prevalecer o diálogo, a empatia e o respeito".