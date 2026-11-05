Pedro Fasanaro abordou seu lugar como pessoa não binária no audiovisual e ressaltou que pretende continuar contando todo tipo de história - Vinicius Mochizuki / Divulgação

Pedro Fasanaro abordou seu lugar como pessoa não binária no audiovisual e ressaltou que pretende continuar contando todo tipo de históriaVinicius Mochizuki / Divulgação

Publicado 05/11/2026 05:00 | Atualizado 05/11/2026 11:26

"A Nobreza do Amor" chega ao fim nesta sexta-feira (6), na TV Globo , e Pedro Fasanaro, de 28 anos, se despede de Severino com vontade de repetir a experiência de viver um vilão. Na novela das seis, o retirante encontra abrigo com a família nas terras de Tonho (Ronald Sotto), mas acaba traindo quem o acolheu ao se tornar informante de Mirinho (Nicolas Prattes). Quando o pai, Nilo (Daniel Porpino), descobre o que o filho fez, ele o expulsa de casa.

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Para o artista, a admiração de Severino por Mirinho começa pelo conforto da casa em que o "coronelzinho" vive. O rapaz, que passou fome e perdeu a mãe e os irmãos mais novos, enxerga ali a vida que gostaria de levar. "É um vilão com passado de vítima. Severino provavelmente sofreu sua vida inteira, desde a infância. Nada justifica a crueldade, mas existe um contexto que, para mim, como ator, é imprescindível para humanizar esse personagem", explica.



Entre os desafios do ator para interpretar o personagem, um deles era decidir o quanto o público poderia perceber essa ambição antes mesmo de Severino se aproximar de Mirinho. "Desde a primeira cena, quando chegávamos com fome às terras de Tonho, eu já estava focado em trazer no olhar essa dubiedade do personagem. Mas sem entregar o que estava por vir", conta.



Nas cenas em família, a intimidade vinha de antes das gravações. Isadora Gondim, que interpreta Rosa, é de Natal como Pedro e foi sua caloura na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde eles se formaram em Artes Cênicas. Já Daniel Porpino é de João Pessoa. "Nós conseguimos adaptar alguns textos pra ficarem com uma roupagem ainda mais próxima da realidade do Rio Grande do Norte, estado onde fica a cidade fictícia de Barro Preto".



De "Severina" a "Severino"



Em 2021, Pedro trabalhava no caixa de uma ótica quando soube que "Deserto Particular", filme que protagonizou, tinha sido escolhido para representar o Brasil na disputa por uma vaga no Oscar de 2022. Sem trabalho como ator durante a pandemia, ele tinha recorrido às vendas. "Ao mesmo tempo que eu já estava me conformando em abrir mão de ser artista, surgiu, de fato, uma luz no fim do túnel", recorda.



O cinema entrou na vida de Pedro aos 16 anos, com o convite para viver um romance LGBTQIA+ no curta “Sailor”, de Victor Ciríaco. "Até ali, eu não me imaginava trabalhando com audiovisual. E meu primeiro trabalho foi um filme sobre um romance LGBTQIA+. O personagem se chamava Pedro, então já havia ali diversas intersecções entre o curta e minha vida".

Já para "Ainda Não Lhe Fiz uma Canção de Amor", de Henrique Arruda, foi o próprio ator quem decidiu tentar o papel. "O diretor estava procurando atores em uma janela específica de idade, na qual eu não me encaixava, mas fui mesmo assim, principalmente com a intenção de ter uma experiência com audição. E, para minha surpresa, acabei passando", diz.

Em "Deserto Particular", ele reconheceu a relação que tem com a avó e, em uma conversa entre sua personagem e Daniel, encontrou uma maneira de falar sobre gênero. Ao ouvir a pergunta "O que você é?", ela responde: "Eu sou isso aqui que você está vendo, Daniel. Sara, Robson, tanta coisa. Sou que nem esse lago aí embaixo. Um monte de água prestes a arrebentar com tudo e correr solta por aí".



Depois da estreia, o ator recebeu mensagens de espectadores de vários países, alguns deles ainda tentando entender a própria identidade. “Eu acho fantástico poder contar histórias que passam pela minha existência. É um privilégio e é político. Isso não quer dizer que eu não tenha interesse em outras narrativas. Mas nós, atores, ainda somos muito vítimas dos estereótipos do mercado”, avalia.



A volta ao palco aconteceu em 2023, em São Paulo, com "Autorretrato", espetáculo dirigido por Felipe Hirsch. Pouco depois, Pedro começou a gravar "Dona Beja". Antes da estreia, a escolha de uma pessoa não binária para interpretar Severina chegou a ser questionada. Com a novela no ar, vieram também os recados de mulheres que diziam querer uma amiga como ela.

"Qual é o lugar das pessoas não binárias na dramaturgia brasileira? Essa é uma pergunta sem resposta, e eu espero que, em breve, nós consigamos ter, pra além de uma resposta, bons exemplos de que lugar nós podemos ocupar. Eu tentei lidar com as reações do público da mesma maneira que Severina lidaria: com atenção, respeito e amor", pontua.

A dificuldade de se definir em termos que dessem conta de sua experiência já ocupava Pedro anos antes da novela. "Eu valorizo muito as intersecções, os 'espaços-entre'", comenta o ator, que relembrou um texto que escreveu em 2017.



"Enquanto me mantenho firme na minha identidade desconstrutora de gênero, me mantenho à margem. Não me afirmar num time automaticamente me coloca no time da solidão. Minha luta é só, e a força pra resistir vem de dentro e somente. Enquanto não abaixo a cabeça para um termo que, além de não me ser suficiente, me eliminaria metade de quaisquer possibilidades, me mantenho sobre o muro (favorecidx pela visão clara dos dois lados). Mas enquanto não me defino, sou o nada. E no espaço do nada, há o infinito".



Quando "Dona Beja" chegou ao público, Pedro passou a receber também recados sobre o que mais queria mostrar em Severina, a generosidade com que ela tratava quem estava por perto. "Recebi muitos feedbacks de pessoas, principalmente mulheres, dizendo que queriam ter uma amiga como Severina, e isso foi muito valoroso pra mim", destaca.



Das gravações de "Dona Beja", Pedro seguiu para Fortaleza, onde interpretou o cantor e compositor nordestino Ednardo na minissérie "Alucinação". Quando olha para o futuro, Pedro enxerga um campo aberto. "Sou um artista do presente. Só posso afirmar que tenho cada vez mais coragem e disposição para contar as mais diferentes histórias.". Para 2027, está prevista a estreia do longa "Esta Noite Não Seremos Estranhos", em que vive Alê.

Enquanto desenvolve seu primeiro roteiro, Pedro já sabe que convite gostaria de receber como ator. "Hoje em dia, eu estou com uma vontade incontrolável de fazer um personagem num filme de terror. Além disso, Severino me despertou um desejo gigante de poder interpretar outros antagonistas. Me distanciar um pouco do lugar de vítima em que meus personagens acabam caindo".



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa

