Pedro Fasanaro abordou seu lugar como pessoa não binária no audiovisual e ressaltou que pretende continuar contando todo tipo de históriaVinicius Mochizuki / Divulgação
Entre os desafios do ator para interpretar o personagem, um deles era decidir o quanto o público poderia perceber essa ambição antes mesmo de Severino se aproximar de Mirinho. "Desde a primeira cena, quando chegávamos com fome às terras de Tonho, eu já estava focado em trazer no olhar essa dubiedade do personagem. Mas sem entregar o que estava por vir", conta.
Nas cenas em família, a intimidade vinha de antes das gravações. Isadora Gondim, que interpreta Rosa, é de Natal como Pedro e foi sua caloura na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde eles se formaram em Artes Cênicas. Já Daniel Porpino é de João Pessoa. "Nós conseguimos adaptar alguns textos pra ficarem com uma roupagem ainda mais próxima da realidade do Rio Grande do Norte, estado onde fica a cidade fictícia de Barro Preto".
De "Severina" a "Severino"
Em 2021, Pedro trabalhava no caixa de uma ótica quando soube que "Deserto Particular", filme que protagonizou, tinha sido escolhido para representar o Brasil na disputa por uma vaga no Oscar de 2022. Sem trabalho como ator durante a pandemia, ele tinha recorrido às vendas. "Ao mesmo tempo que eu já estava me conformando em abrir mão de ser artista, surgiu, de fato, uma luz no fim do túnel", recorda.
O cinema entrou na vida de Pedro aos 16 anos, com o convite para viver um romance LGBTQIA+ no curta “Sailor”, de Victor Ciríaco. "Até ali, eu não me imaginava trabalhando com audiovisual. E meu primeiro trabalho foi um filme sobre um romance LGBTQIA+. O personagem se chamava Pedro, então já havia ali diversas intersecções entre o curta e minha vida".
Depois da estreia, o ator recebeu mensagens de espectadores de vários países, alguns deles ainda tentando entender a própria identidade. “Eu acho fantástico poder contar histórias que passam pela minha existência. É um privilégio e é político. Isso não quer dizer que eu não tenha interesse em outras narrativas. Mas nós, atores, ainda somos muito vítimas dos estereótipos do mercado”, avalia.
A volta ao palco aconteceu em 2023, em São Paulo, com "Autorretrato", espetáculo dirigido por Felipe Hirsch. Pouco depois, Pedro começou a gravar "Dona Beja". Antes da estreia, a escolha de uma pessoa não binária para interpretar Severina chegou a ser questionada. Com a novela no ar, vieram também os recados de mulheres que diziam querer uma amiga como ela.
"Enquanto me mantenho firme na minha identidade desconstrutora de gênero, me mantenho à margem. Não me afirmar num time automaticamente me coloca no time da solidão. Minha luta é só, e a força pra resistir vem de dentro e somente. Enquanto não abaixo a cabeça para um termo que, além de não me ser suficiente, me eliminaria metade de quaisquer possibilidades, me mantenho sobre o muro (favorecidx pela visão clara dos dois lados). Mas enquanto não me defino, sou o nada. E no espaço do nada, há o infinito".
Quando "Dona Beja" chegou ao público, Pedro passou a receber também recados sobre o que mais queria mostrar em Severina, a generosidade com que ela tratava quem estava por perto. "Recebi muitos feedbacks de pessoas, principalmente mulheres, dizendo que queriam ter uma amiga como Severina, e isso foi muito valoroso pra mim", destaca.
Das gravações de "Dona Beja", Pedro seguiu para Fortaleza, onde interpretou o cantor e compositor nordestino Ednardo na minissérie "Alucinação". Quando olha para o futuro, Pedro enxerga um campo aberto. "Sou um artista do presente. Só posso afirmar que tenho cada vez mais coragem e disposição para contar as mais diferentes histórias.". Para 2027, está prevista a estreia do longa "Esta Noite Não Seremos Estranhos", em que vive Alê.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa