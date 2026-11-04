Luana Piovani debocha de João Gomes após polêmica em festival - Reprodução / Instagram

Luana Piovani debocha de João Gomes após polêmica em festivalReprodução / Instagram

Publicado 04/11/2026 12:26

"Que vídeo satisfatório, sem máscara e sendo interrompido pelo povo, que ele diz representar", escreveu Luana nos stories do Instagram, ao compartilhar as imagens do momento. A frase foi uma crítica à postura do pernambucano diante da manifestação da plateia.João participou do festival com o projeto "Dominguinho", ao lado de Jota.pê e Mestrinho. O trio se apresentou no palco Floresta Vivo, em uma noite que também contou com shows de Paulinho da Viola, Jorja Smith e Ivete Sangalo. A reação de parte do público ocorreu uma semana depois da reeleição de Lula, no segundo turno das eleições presidenciais de 25 de outubro.O episódio trouxe novamente à tona as cobranças por um posicionamento político de João Gomes. Em outubro, o cantor recebeu críticas nas redes sociais por não declarar apoio público a um candidato durante a disputa eleitoral. Na ocasião, Ary Mirelle, mulher do artista, saiu em sua defesa e explicou por que ele prefere evitar o assunto.Segundo a influenciadora, João enfrenta depressão e faz uso de antidepressivos. Ela relacionou o receio do marido às críticas que ele sofreu após se manifestar sobre política em uma eleição anterior. Em 2022, João recebeu críticas após puxar um coro contra o então presidente Jair Bolsonaro. Ary também relatou ameaças à família, inclusive aos dois filhos pequenos do casal."João tem uma depressão e é mais difícil do que vocês imaginam. Precisa ser acompanhado. Talvez para muitos isso nem justifique nada. Mas João hoje tem dois filhos. Recebemos mensagens de pessoas ameaçando nossos filhos (dois bebês) todos os dias", afirmou.Ary disse ainda que as reações do passado afetaram o cantor e fizeram com que ele tivesse medo de repetir a experiência. A influenciadora pediu compreensão diante das escolhas do marido e afirmou que a ausência de uma declaração política não define seu caráter.