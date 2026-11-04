Charles e Alexandra Leclerc celebram chegada de primeira filha - Reprodução/Instagram

Charles e Alexandra Leclerc celebram chegada de primeira filhaReprodução/Instagram

Publicado 04/11/2026 12:40

O piloto Charles Leclerc , 29 anos, e Alexandra Leclerc, 25, anunciaram, nesta quarta-feira (4), o nascimento da primeira filha. O casal comunicou a chegada da pequena em publicação conjunta nas redes sociais. Nela, eles mostraram um registro dos pezinhos da recém-nascida, que estava vestida com uma roupa de tricô rosa, e revelaram o nome da bebê.

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"Bianca. 3.11.26", escreveram na legenda, sinalizando que a filha nasceu na terça-feira (3). Entre os comentários da postagem, amigos e fãs celebraram o momento. O piloto australiano, Oscar Piastri, e o francês, Pierre Gasly, se manifestaram, parabenizando a Charles e Alexandra. A página oficial da Scuderia Ferrarri, equipe de Leclerc na competição automobilística, também se pronunciou: “Grandes parabéns para vocês dois! Ótima notícia!”.



Uma seguidora chegou a demonstrar emoção com a nova etapa na vida do esportista. "Uns grandes parabéns para o meu piloto de Fórmula 1 favorito por virar um pai de garota! Eu tenho te assistido desde a infância, e ver você iniciar esse novo capítulo é muito especial. Desejo para a sua princesa uma vida de amor e felicidade. Incrivelmente feliz por você e sua família!", disse. Alguns internautas, ainda, exclamaram com animação: “Felicidades”, “Bem-vinda” e “Viva”.



Os primeiros rumores sobre a gravidez da influenciadora surgiram em agosto deste ano, após ela ser fotografada demonstrando indícios de uma possível gestação, durante um passeio de iate na região da Sardenha, na Itália. No dia 23 de setembro, Charles Leclerc confirmou que esperavam o primeiro filho durante uma entrevista no GP do Azerbaijão, em Baku. Na ocasião, ele contou: "Vou ser pai".



Charles e Alexandra estão em um relacionamento desde 2023, e ficaram noivos em novembro de 2025, quando ocorreu o pedido de casamento. O piloto pediu pela mão da influenciadora com uma inscrição gravada na coleira do cachorro dachshund do casal, chamado Leo, com a frase "o papai quer se casar com você".



No dia 28 de fevereiro, eles realizaram a cerimônia civil em Mônaco, local de nascimento de Leclerc. Em data, Alexandra comemorou o matrimônio e compartilhou fotos da celebração: “Sonho, não posso esperar para me casar novamente com você no próximo ano”. Nos registros, ela aparece ao lado do marido, e também do animal de estimação.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Leticia Pessôa



