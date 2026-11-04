Charles e Alexandra Leclerc celebram chegada de primeira filhaReprodução/Instagram
Uma seguidora chegou a demonstrar emoção com a nova etapa na vida do esportista. "Uns grandes parabéns para o meu piloto de Fórmula 1 favorito por virar um pai de garota! Eu tenho te assistido desde a infância, e ver você iniciar esse novo capítulo é muito especial. Desejo para a sua princesa uma vida de amor e felicidade. Incrivelmente feliz por você e sua família!", disse. Alguns internautas, ainda, exclamaram com animação: “Felicidades”, “Bem-vinda” e “Viva”.
Os primeiros rumores sobre a gravidez da influenciadora surgiram em agosto deste ano, após ela ser fotografada demonstrando indícios de uma possível gestação, durante um passeio de iate na região da Sardenha, na Itália. No dia 23 de setembro, Charles Leclerc confirmou que esperavam o primeiro filho durante uma entrevista no GP do Azerbaijão, em Baku. Na ocasião, ele contou: "Vou ser pai".
Charles e Alexandra estão em um relacionamento desde 2023, e ficaram noivos em novembro de 2025, quando ocorreu o pedido de casamento. O piloto pediu pela mão da influenciadora com uma inscrição gravada na coleira do cachorro dachshund do casal, chamado Leo, com a frase "o papai quer se casar com você".
No dia 28 de fevereiro, eles realizaram a cerimônia civil em Mônaco, local de nascimento de Leclerc. Em data, Alexandra comemorou o matrimônio e compartilhou fotos da celebração: “Sonho, não posso esperar para me casar novamente com você no próximo ano”. Nos registros, ela aparece ao lado do marido, e também do animal de estimação.
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