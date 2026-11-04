Gil do Vigor comenta custo socioeconômico das casas de apostas, as chamadas 'bets', no Brasil - Reprodução / Instagram

Gil do Vigor comenta custo socioeconômico das casas de apostas, as chamadas 'bets', no BrasilReprodução / Instagram

Publicado 04/11/2026 12:40

Repercussão

Ele também afirmou que, apenas em 2026, brasileiros perderam aproximadamente R$ 20 bilhões em plataformas regulamentadas. "A gente está falando de uma quantia significante, gigantesca, de recursos que poderia estar movimentando a nossa economia em todos os setores", declarou.Gil mencionou ainda uma pesquisa que indica que 43% dos apostadores já abriram mão de algum consumo para apostar. Dentro desse grupo, 25% teriam deixado de pagar contas como aluguel, água ou luz.“Menos dinheiro em circulação, menos serviços e produtos que são consumidos, automaticamente a geração de emprego e renda também diminui”, defendeu.Na legenda do vídeo, Gil escreveu “Bets: quem paga essa conta?” e destacou o “custo social e econômico” das apostas.Nos comentários, uma internauta afirmou estar decepcionada com o economista e disse que, na audiência, teriam sido apresentados dados indicando que as bets não seriam responsáveis pelo endividamento das famílias. Outros usuários pediram que ela apresentasse os números citados.Outra seguidora apoiou Gil e defendeu que o debate inclua dados econômicos e de saúde mental, além dos efeitos das apostas sobre clubes de futebol.Ao encerrar, o economista pediu que a discussão seja baseada em pesquisas. “Quando a gente fala sobre endividamento, vai muito além disso. A gente está falando sobre saúde mental, impacto social (...) e também o impacto econômico do que acontece das bets no nosso país”.Gil é economista formado e mestre pela Universidade Federal de Pernambuco e concluiu o PhD em Economia pela Universidade da Califórnia em Davis em junho deste ano. Também atua na divulgação de temas econômicos nas redes sociais e na televisão.