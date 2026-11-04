Jon Vlogs abre o jogo sobre relação com Ana CastelaReprodução / Instagram

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Letícia Montrezor
Jon Vlogs falou sobre os rumores de um possível romance com Ana Castela. Durante uma live, o influenciador respondeu a perguntas sobre a proximidade com a cantora e criticou a pressão do público para definir a relação entre os dois.
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Ana Castela e Jon Vlogs aparecem coladinhos na Disney - Reprodução / X

"Somos duas pessoas jovens, felizes, que quando estamos juntos nos divertimos. Tomam uma... Vocês não aceitam felicidade? Tudo para vocês é: tá junto, tá casado, tá junto, namoro", declarou.

A fala surgiu em meio às especulações que ganharam força nas redes sociais. Sem confirmar um namoro, Jon demonstrou incômodo com a tentativa de transformar a convivência com Ana em uma relação amorosa já definida.

Os comentários sobre a dupla se intensificaram depois que Jon e Ana apareceram em registros de uma viagem à Disney, nos Estados Unidos.

Recentemente, outro influenciador publicou uma foto ao lado da cantora e de Jon durante o passeio. O registro aumentou a curiosidade dos fãs sobre um possível envolvimento amoroso, mas nenhum dos dois confirmou um relacionamento.

A dupla também aproveitou a passagem por Nova York. No último sábado (31), Ana e Jon participaram de uma trend nas redes sociais em plena Times Square, um dos pontos turísticos mais famosos da cidade.

No vídeo, os dois fingiram estar com vergonha de usar o chamado "vestido que dança", mas logo apareceram aos pulos e se divertiram com a brincadeira. Conhecida como "bouncy dress", a peça viralizou na internet por subir e descer conforme os movimentos do corpo.

A viagem aconteceu durante a primeira série de shows da sertaneja na América do Norte. A artista se apresentou em Newark, em Nova Jersey, no sábado (31), e em Boston, Massachusetts, no domingo (1º). Ela já havia realizado turnês pela Europa em 2023 e 2024.

Quem é Jon Vlogs?

Jon Vlogs, nome artístico de Luan Kovarik, de 27 anos, nasceu em Macaé, no Rio de Janeiro. Ele começou a produzir vídeos para a internet ainda jovem, quando morava nos Estados Unidos, e conquistou popularidade com conteúdos sobre sua rotina, humor e viagens.
 
Atualmente, é um dos influenciadores digitais mais conhecidos do Brasil, com milhões de seguidores nas redes sociais. Além de realizar transmissões ao vivo em plataformas como YouTube e Kick, também atua como empresário e é fundador da marca de bebidas Drinkiss e da agência Hypebud.