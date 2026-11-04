Jon Vlogs abre o jogo sobre relação com Ana Castela - Reprodução / Instagram

Jon Vlogs abre o jogo sobre relação com Ana CastelaReprodução / Instagram

Publicado 04/11/2026 13:25 | Atualizado 04/11/2026 13:33

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"Somos duas pessoas jovens, felizes, que quando estamos juntos nos divertimos. Tomam uma... Vocês não aceitam felicidade? Tudo para vocês é: tá junto, tá casado, tá junto, namoro", declarou.A fala surgiu em meio às especulações que ganharam força nas redes sociais. Sem confirmar um namoro, Jon demonstrou incômodo com a tentativa de transformar a convivência com Ana em uma relação amorosa já definida.Os comentários sobre a dupla se intensificaram depois que Jon e Ana apareceram em registros de uma viagem à Disney, nos Estados Unidos.Recentemente, outro influenciador publicou uma foto ao lado da cantora e de Jon durante o passeio. O registro aumentou a curiosidade dos fãs sobre um possível envolvimento amoroso, mas nenhum dos dois confirmou um relacionamento.A dupla também aproveitou a passagem por Nova York. No último sábado (31), Ana e Jon participaram de uma trend nas redes sociais em plena Times Square, um dos pontos turísticos mais famosos da cidade.No vídeo, os dois fingiram estar com vergonha de usar o chamado "vestido que dança", mas logo apareceram aos pulos e se divertiram com a brincadeira. Conhecida como "bouncy dress", a peça viralizou na internet por subir e descer conforme os movimentos do corpo.A viagem aconteceu durante a primeira série de shows da sertaneja na América do Norte. A artista se apresentou em Newark, em Nova Jersey, no sábado (31), e em Boston, Massachusetts, no domingo (1º). Ela já havia realizado turnês pela Europa em 2023 e 2024.