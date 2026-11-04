Márcia Goldschmidt agradeceu apoio ao relatar emergência cardiovascular em publicação no Instagram Reprodução / Instagram

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Carolina Irigoyen
Márcia Goldschmidt, de 64 anos, voltou às redes sociais nesta quarta-feira (4) após passar por uma emergência cardiovascular e chamou a recuperação de “meu milagre”. Já em casa, a apresentadora publicou novo vídeo para agradecer o carinho recebido nos últimos dias.

“Obrigada a todos vocês por tanto carinho e tanto apoio!”, escreveu na legenda. 
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Nos comentários, amigos desejaram boa recuperação. Kika Sato, psicóloga e empresária, escreveu “Boa recuperação”, enquanto Fernanda Barbosa, que trabalha com relações públicas no ambiente digital, publicou “Glória a Deus”. Flávia Renata Costa contou que havia enviado uma mensagem à apresentadora justamente no dia da internação. “Amiga do céu. E eu te mandando áudio no dia e você no hospital. Deus no comando, amém na sua vida”, comentou.

Emergência cardiovascular

Dois dias antes, Márcia havia aparecido em um hospital para contar que enfrentou uma emergência cardiovascular e precisou passar por um procedimento delicado. Na ocasião, afirmou que ainda explicaria o que aconteceu após se recuperar.

“Gente, passei por uma emergência cardiovascular e tive que fazer um procedimento delicado. Assim que melhorar conto tudo. Obrigada por tanto carinho!”, escreveu nos comentários.

Na legenda daquela publicação, a apresentadora agradeceu pelas mensagens e deixou um alerta aos seguidores. “Eu sempre agradeço a Deus por dar ordens a seus anjos a meu respeito e ele dá. Assim que me recuperar conto tudo para vocês e valorizem a vida — don’t take for granted (não deixe de dar valor)”, publicou.

Márcia passou por uma angioplastia coronária de emergência após exames detectarem uma obstrução de 71% na principal artéria do coração. A alteração foi descoberta depois de um teste ergométrico e de uma angiotomografia, apesar de ela não apresentar sintomas.

Durante o procedimento, os médicos colocaram um stent para normalizar o fluxo sanguíneo. Depois da internação, a apresentadora retornou para casa, onde segue a recuperação.

A primeira publicação também recebeu mensagens de famosos. Narcisa Tamborindeguy reagiu com corações e orações, Julio Rocha escreveu “Vai ficar tudo bem” e Reinaldo Gottino desejou força.

Márcia afirmou que ainda pretende contar aos seguidores mais detalhes sobre o episódio quando estiver recuperada.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa