De biquíni, Alessandra Ambrosio aproveitou dia de praia na Indonésia - Reprodução / Instagram

De biquíni, Alessandra Ambrosio aproveitou dia de praia na IndonésiaReprodução / Instagram

Publicado 04/11/2026 14:14

Alessandra Ambrosio aproveitou um dia de praia em Uluwatu, Bali, na Indonésia, ao lado do noivo, o designer de joias australiano Buck Palmer. Através das redes sociais, nesta quarta-feira (4), a modelo compartilhou registros da viagem e recebeu uma enxurrada de elogios dos seguidores.

fotogaleria

"Ainda com sal no cabelo", escreveu ela na legenda da publicação. Na sequência de fotos, Alessandra curtiu areia e mar, além de posar em clima de romance com o noivo, que surfou. Para a ocasião, a modelo apostou em um biquíni no modelo cortininha e estampa de animal. Canga e óculos escuros também fizeram parte do visual veraneio. Ela ainda se refrescou com água de coco.

Internautas não pouparam elogios. "Escandalosa de gata", exaltou uma admiradora. "Que deusa linda", comentou outra fã. "Perfeita", opinou um usuário das redes sociais. "Linda", disse outra pessoa. "Um monumento", expressou mais alguém.

Pedido de casamento

Alessandra e Buck ficaram noivos em agosto. O pedido de casamento, feito à beira-mar dentro de um coração de pétalas de flores, aconteceu durante uma viagem do casal também pela Indonésia. O destino é visitado pelo casal - junto desde 2024 - com frequência. "Eu escolheria você nesta vida e em todas as outras. Um brinde ao para sempre, meu amor", escreveu a modelo, na ocasião.

'Angel'

Alessandra também vive uma fase especial na carreira. Em novembro, ela retornou ao Victoria's Secret Fashion Show, em Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos. A "angel" (anjo) - como são chamadas as modelos da marca de lingerie - fez a sua vigésima participação no tradicional desfile.

"Dizem que a paciência é uma virtude, mas sabemos que você já esperou tempo suficiente. Por favor, deem as boas-vindas ao retorno de Alessandra Ambrosio para o seu 20º Victoria's Secret Fashion Show", anunciou o perfil oficial da marca, ao anunciar a volta da modelo.

Nos comentários, Alessandra comemorou mais uma participação no evento. "Tão feliz por estar de volta! Amo vocês para sempre, minha família! Obrigada pela surpresa mais fofa para celebrar o meu 20º desfile!", celebrou.

O Victoria's Secret Fashion Show 2026 é um dos eventos mais aguardados do calendário mundial da moda. O desfile retornou à Costa Oeste dos Estados Unidos e resgatou o glamour nostálgico das grandes produções ao unir na mesma passarela um elenco de supermodelos consagradas, como as veteranas Adriana Lima e Gigi Hadid e novas promessas internacionais.



A noite contou com um line-up inteiramente feminino, incluindo performances de Megan Thee Stallion, Tate McRae, Megan Moroney e o grupo Katseye. O evento teve transmissão global e gratuita ao vivo pelas redes sociais e pelo canal oficial da Victoria's Secret no YouTube.