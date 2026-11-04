Fabiana Karla perde 19 kg e chama atenção ao posar de biquíni

"Enfim, o sol no Rio de Janeiro me convidando para dar um mergulho para renovar as energias", escreveu na legenda.A publicação recebeu elogios de amigos e seguidores. Luísa Perissé, filha da atriz Heloísa Perissé, comentou: "Perfeita". Já Lucas Guedez deixou uma mensagem curta: "Maravilhosa". Uma internauta também destacou a confiança da artista. "Autoestima elevadíssima. Adoro. Um exemplo a ser seguido", afirmou.Fabiana iniciou o processo de emagrecimento em 2023. Na época, decidiu rever a alimentação e procurar acompanhamento médico para cuidar da saúde física e emocional. A mudança aconteceu antes de completar 50 anos e teve como foco a adoção de hábitos mais saudáveis a longo prazo.Com o processo, a atriz contou que chegou aos 78 kg e passou a vestir manequim 46. Entre os recursos citados por ela estão acompanhamento nutricional, testes genéticos e suplementação de vitaminas e aminoácidos. A artista já falou publicamente sobre a relação com o peso e os cuidados que adotou ao longo da vida.Além dos registros na praia, Fabiana também vive um momento importante na televisão. Ela está no elenco de "A Nobreza do Amor", novela das seis da TV Globo, na qual interpreta Graça Bonafé. A personagem é vaidosa, ambiciosa e costuma render cenas de humor na cidade fictícia de Barro Preto.Na trama, Graça é mulher do fazendeiro Casemiro Bonafé, papel de Cássio Gabus Mendes, e mãe de Mirinho, vivido por Nicolas Prattes, e Ana Maria, interpretada por Julia Lemos. A personagem tenta manter o prestígio da família e se envolve nos conflitos que cercam os moradores da cidade.A novela entra na reta final nesta semana. O último capítulo está previsto para sexta-feira (6), com reprise no sábado (7). Na segunda-feira (9), a faixa das seis terá a estreia de "Lá na Minha Terra".