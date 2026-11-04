Ator Daniel Ávila, de 'A Viagem'Reprodução / Instagram
"Por que você me bateu? Por que você cuspiu na minha cara? Porque você é um monstro", questiona Priscila na gravação, publicada nas redes sociais em 22 de outubro. O homem responde: "Você sabe que você mereceu".
Em outro trecho do áudio, a atriz rebate a declaração e afirma que ninguém merece passar por uma situação de violência. O homem, então, insiste: "Você merece isso e muito mais".
A publicação ganhou repercussão nas redes sociais e chamou a atenção para as acusações contra o ex-ator mirim. Priscila atribui a gravação a um dos episódios de violência que afirma ter sofrido durante o namoro.
A atriz decidiu tornar o caso público e relatou que, além do áudio, reuniu provas e registros de marcas de agressão para apresentar às autoridades. Segundo ela, a exposição da situação também teve como objetivo alertar outras pessoas sobre o comportamento que atribui ao ex-companheiro.
Priscila ainda afirmou que recebeu mensagens de outras mulheres depois da divulgação da denúncia. De acordo com seu relato, elas também teriam passado por situações de violência envolvendo o ator. As alegações, no entanto, não foram confirmadas de forma independente.
Carreira
O artista também participou de produções como "A História de Ana Raio e Zé Trovão", "Malhação" e "Era Uma Vez". Anos depois, integrou os elencos de "Floribella" e "Amigas e Rivais".
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