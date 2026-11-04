Ator Daniel Ávila, de 'A Viagem' - Reprodução / Instagram

Ator Daniel Ávila, de 'A Viagem'Reprodução / Instagram

Publicado 04/11/2026 15:12

O ator Daniel Ávila, conhecido por interpretar Dudu na novela "A Viagem" , foi acusado de violência doméstica pela ex-namorada, a atriz Priscila Dupre. Ela afirma que sofreu agressões físicas durante o relacionamento e divulgou um áudio de uma discussão com um homem que identifica como o artista. O caso é investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.

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"Por que você me bateu? Por que você cuspiu na minha cara? Porque você é um monstro", questiona Priscila na gravação, publicada nas redes sociais em 22 de outubro. O homem responde: "Você sabe que você mereceu".



Em outro trecho do áudio, a atriz rebate a declaração e afirma que ninguém merece passar por uma situação de violência. O homem, então, insiste: "Você merece isso e muito mais".



A publicação ganhou repercussão nas redes sociais e chamou a atenção para as acusações contra o ex-ator mirim. Priscila atribui a gravação a um dos episódios de violência que afirma ter sofrido durante o namoro.



A atriz decidiu tornar o caso público e relatou que, além do áudio, reuniu provas e registros de marcas de agressão para apresentar às autoridades. Segundo ela, a exposição da situação também teve como objetivo alertar outras pessoas sobre o comportamento que atribui ao ex-companheiro.



Priscila ainda afirmou que recebeu mensagens de outras mulheres depois da divulgação da denúncia. De acordo com seu relato, elas também teriam passado por situações de violência envolvendo o ator. As alegações, no entanto, não foram confirmadas de forma independente. "Por que você me bateu? Por que você cuspiu na minha cara? Porque você é um monstro", questiona Priscila na gravação, publicada nas redes sociais em 22 de outubro. O homem responde: "Você sabe que você mereceu".Em outro trecho do áudio, a atriz rebate a declaração e afirma que ninguém merece passar por uma situação de violência. O homem, então, insiste: "Você merece isso e muito mais".A publicação ganhou repercussão nas redes sociais e chamou a atenção para as acusações contra o ex-ator mirim. Priscila atribui a gravação a um dos episódios de violência que afirma ter sofrido durante o namoro.A atriz decidiu tornar o caso público e relatou que, além do áudio, reuniu provas e registros de marcas de agressão para apresentar às autoridades. Segundo ela, a exposição da situação também teve como objetivo alertar outras pessoas sobre o comportamento que atribui ao ex-companheiro.Priscila ainda afirmou que recebeu mensagens de outras mulheres depois da divulgação da denúncia. De acordo com seu relato, elas também teriam passado por situações de violência envolvendo o ator. As alegações, no entanto, não foram confirmadas de forma independente.

Segundo a Polícia Civil, o caso está sob responsabilidade da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. A investigação segue sob sigilo, e não foram divulgados detalhes sobre o andamento do procedimento. A reportagem tenta localizar a defesa de Daniel Ávila. O espaço está aberto para manifestação.

Carreira

Daniel Ávila começou a carreira ainda criança e ganhou destaque na televisão brasileira durante a década de 1990. Um de seus trabalhos mais conhecidos foi o personagem Dudu, da novela "A Viagem", exibida originalmente pela Globo em 1994.



O artista também participou de produções como "A História de Ana Raio e Zé Trovão", "Malhação" e "Era Uma Vez". Anos depois, integrou os elencos de "Floribella" e "Amigas e Rivais".