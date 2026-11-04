Tati Machado explica apelido curioso escolhido para o filho - Reprodução Instagram

Tati Machado explica apelido curioso escolhido para o filhoReprodução Instagram

Publicado 04/11/2026 15:52

Tati Machado e o marido, Bruno Monteiro, encontraram uma maneira divertida de se referir ao filho que estão esperando. Nesta quarta-feira (4), a jornalista explicou a origem do apelido "Bigão", que acabou provocando uma confusão entre os seguidores do casal.

À espera de Rafael, a apresentadora contou que a expressão surgiu de uma brincadeira entre ela e o companheiro. Na verdade, os dois utilizavam o termo para falar sobre o barrigão da gestação e as mudanças no umbigo da jornalista, que está no oitavo mês de gravidez.



“Ontem fomos visitar o 'Bigão' e a gente riu muito. Ontem, a gente falou que ia visitar o 'Bigão', que era visitar o 'barrigão' e também porque o meu umbigo não saiu, mas ele está querendo sair”, explicou.



Tati também comentou que o umbigo costuma ficar mais saliente durante a reta final da gravidez. Segundo ela, a mudança aparece principalmente em determinados momentos do dia ou quando dá risada.



“Às vezes no final do dia ou quando rio, ele sai [risos] e a gente chama de 'Bigão'. Mas as pessoas acharam que era o apelido do menino Rafael”, contou.





'Menino Bigão' pode virar apelido oficial





Apesar de a expressão ter surgido como uma piada sobre a barriga da jornalista, a confusão dos seguidores acabou agradando aos futuros pais. Tati revelou que ela e Bruno gostaram da ideia de adotar o apelido também para o bebê.



“A gente gostou. A gente acha que vamos tentar implementar o 'Menino Bigão', 'Rafael, o Bigão'”, brincou a apresentadora.



O menino é o primeiro filho do casal. Tati e Bruno têm compartilhado momentos da gestação nas redes sociais enquanto aguardam a chegada de Rafael.