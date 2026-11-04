Mãe de Marina Ruy Barbosa rebate Shantal após crítica à filha
Gioconda saiu em defesa da atriz e questionou a postura da influenciadora nas redes sociais
Por Karilayn Areias
A manifestação aconteceu após Shantal (foto) apoiar Lala Rudge, que criticou Marina por supostamente se vitimizar. A influenciadora disse sentir pena da atriz e afirmou que ela deveria aproveitar o momento para refletir sobre suas atitudes.
Reprodução Instagram
Mas a onda de críticas contra Marina começou antes. A atriz se afastou de Luma Costa, com quem mantinha uma amizade de mais de 20 anos. As duas deixaram de se seguir nas redes sociais, e o rompimento repercutiu entre os famosos.
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O fim da amizade gerou especulações sobre divergências políticas, mas Luma negou que esse fosse o motivo do afastamento. A relação das duas também foi marcada por rumores de desentendimentos pessoais.
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Em meio à repercussão, Marina também recebeu apoio de amigos famosos, como João Vicente de Castro. Alguns saíram em defesa da atriz e classificaram a onda de críticas como uma tentativa de cancelamento nas redes sociais