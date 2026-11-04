Maraisa mostrou os preparativos para o casamento com Fernando Mocó - Reprodução de vídeo / Instagram

Maraisa mostrou os preparativos para o casamento com Fernando MocóReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 04/11/2026 18:49 | Atualizado 04/11/2026 18:52

Rumo ao altar! A cantora sertaneja Maraisa , de 38 anos, mostrou nas redes sociais, na tarde desta quarta-feira (4), os preparativos para o casamento com o empresário Fernando Mocó, de 44. A dupla de Maiara também abriu o coração sobre o misto de sentimentos para a cerimônia.

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"Me preparando para um dos dias mais importantes da minha vida. São tantos detalhes, tanta ansiedade, tanto amor envolvido... Cada escolha, cada prova, cada conversa é um pedacinho do meu 'sim' que vai se formando", escreveu a artista, na legenda da publicação.

A sertaneja tirou medidas e definiu o estilo do vestido de noiva, com a ajuda de um estilista. A artista, no entanto, não mostrou detalhes das escolhas. Maraisa ressaltou a ansiedade para trocar alianças com o amado. "Ontem eu estava pensando e olhando as referências. [...] Eu não quero chorar, não, gente", disse ela.

Nos comentários, internautas reagiram. "Você merece tanto viver tudo isso, a realização do seu sonho, do início da sua nova vida! E nós aqui nos emocionamos junto. Você merece toda a felicidade do mundo, meu amor", disse uma fã. "Tão feliz por você ter encontrado o seu 'felizes para sempre'", expressou uma admiradora. "Amando acompanhar", expressou outra pessoa. "Vai ser muito lindo, meu amor!!! Você merece tudo de melhor", comentou mais alguém.

Cerimônia

O casal pretende oficializar a união em 26 de janeiro de 2027, em Goiânia, Goiás. A informação foi divulgada pelo Portal Leo Dias, no mês passado, que publicou a imagem do save the date, aviso enviado aos convidados para que reservem a data da celebração.

De acordo com o pré-convite, a festa será exclusiva para adultos. A cantora sertaneja e o empresário começaram a namorar em 2023 e ficaram noivos no mesmo ano. Desde então, os planos de casamento passaram por mudanças, e a cerimônia, inicialmente prevista para outubro de 2024, acabou adiada.

O relacionamento também teve períodos de separação e reconciliação. Depois de retomarem o namoro, os dois voltaram a demonstrar publicamente o desejo de oficializar a união. A nova data indica que os preparativos voltaram a avançar.

'Vem casamento'

Em março deste ano, a cantora comentou os planos durante participação no programa "Melhor da Tarde", da Band. Ao ser questionada sobre a possibilidade de se casar, ela sinalizou que a cerimônia estava entre os acontecimentos esperados para aquele período. "Pode! Pode se preparar que vem muita coisa este ano. Vem casamento", afirmou a artista, na ocasião.

Declaração

Em junho, o casal completou 3 anos juntos e a cantora celebrou a data especial com declaração nas redes. "Hoje, celebramos três anos de uma história que Deus escreveu com tanto carinho. Três anos de amor, de cumplicidade, de aprendizado e de mãos dadas, enfrentando a vida juntos. Obrigada por ser meu porto seguro, meu melhor amigo, meu companheiro de todas as horas."

