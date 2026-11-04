Franciny Ehlke e Tony Maleh anunciaram nascimento da filha, Zara - Reprodução / Instagram

Franciny Ehlke e Tony Maleh anunciaram nascimento da filha, ZaraReprodução / Instagram

Publicado 04/11/2026 20:37

Franciny Ehlke , de 27 anos, anunciou no Instagram, na noite desta quarta-feira (4), o nascimento da primeira filha, que se chama Zara. A herdeira é fruto do casamento da influenciadora digital com o bilionário Tony Maleh, de 37. A empresária também se declarou à primogênita.

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"A nossa família cresceu. Bem-vinda, Zara. Você é o fruto do amor do seu papai e da sua mamãe, e já chegou tão amada… Antes de conhecer seu rostinho, a gente já sonhava com você. E agora que você está nos nossos braços, parece que nenhuma palavra é grande o suficiente pra explicar o que sentimos", iniciou a Francine, na legenda da publicação.



"Hoje, junto com você, nasce também uma nova versão de mim: a sua mamãe. A menina que eu fui um dia talvez nem imaginasse que a vida guardava um amor tão bonito para ela. Com todo o amor do mundo,

mamãe e papai", finalizou a influenciadora.

A empresária publicou um compilado de registros na maternidade com a bebê no colo - ainda com os olhinhos fechados - e em um berço. Francine também mostrou fotos ao lado do marido e do enteado, Rafik, de 4. O menino é fruto do antigo relacionamento de Tony com Renata Maggioni.

Nos stories da mesma rede social, ela também celebrou a maternidade. "Hoje eu não parei um segundo de me emocionar com a minha filha. Ela é tão linda, meiga, boazinha... Um amor que nem sabia que era possível sentir. Estou me sentindo a mulher mais feliz do mundo. E me sinto muito diferente, sinto que a Fran de antes nunca mais vai existir."

Preparativos para a chegada de Zara

Nesta segunda (2), Francine não escondeu a ansiedade para a chegada da filha ao compartilhar um vídeo do quartinho da bebê. "Tour pelo quarto da nossa baby Zara. Agora está tudo pronto para ela vir, né, filha? Gostaram?", escreveu a empresária na legenda da publicação. "Queria muito que fosse clean e clássico ao mesmo tempo. Ele ficou mais lindo do que eu esperava", falou a gravidinha, na ocasião.

O cômodo branco com detalhes em dourado teve direito à cômoda com puxadores personalizados em formato de flor, espelho, cerâmicas exclusivas, puxadores personalizados, poltrona automatizada, berço, sofá-cama, guarda-roupa feito sob medida, papel de parede, lustre e detalhes de gesso nas paredes e teto.



Mãe da influenciadora, Clarice Ehlke, bordou almofadas para a netinha. "Ela passou uns 6 meses fazendo. Ficaram a coisa mais linda", contou Francine. Quatro quadros dos cachorros de estimação também fizeram parte da decoração. "Para eu sentir eles [pets] mais pertinho". "Agora, filha, você já pode vir, porque o quartinho finalmente está pronto", disse Francine, ao finalizar o vídeo.

Casal

Franciny e Tony se casaram num hotel em Ravello, na Itália, em outubro de 2025. Além da cerimônia luxuosa, a celebração teve direito a festão realizado no mesmo local. O casal está junto desde novembro de 2024, mas assumiu o relacionamento em janeiro deste ano. No mês seguinte, ficaram noivos.