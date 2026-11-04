MC Carol - Divulgação

MC CarolDivulgação

Publicado 04/11/2026 22:07

MC Carol participou do Festival Cria Brasil, no Rio de Janeiro, em um painel sobre o impacto da arte na sociedade. Durante a conversa, a cantora e atriz relembrou episódios de preconceito vividos na infância e contou como começou a questionar as limitações impostas às meninas desde cedo.

“Eu já era feminista e não sabia, porque eu via esses preconceitos e não aceitava”, afirmou a artista. Ao recordar os tempos de escola, ela contou que queria jogar futebol na quadra, mas era impedida por ser menina.



“Na época da escola, tudo o que eu queria fazer era jogar bola na quadra. Tudo que eu ouvia era a frase: ‘Você não pode, porque você é menina’. E aquilo me incomodava, porque eu era capaz. Eu era capaz de jogar futebol, eu era capaz de tudo que um menino podia”, disse.



A cantora também relacionou essas experiências à formação de sua identidade e à consciência feminista que desenvolveu ainda na infância. “Eu nasci feminista e não sabia, porque eu era muito criança. Mas algo sempre me incomodou. Eu sentia que o mundo era diferente de mim”, comentou.





Arte como instrumento de transformação





O painel também contou com a participação de Alice Carvalho, atriz de "O Agente Secreto", filme indicado ao Oscar, e Larinha Dantas, cineasta e diretora de filmes. A conversa foi mediada pela atriz e diretora Ana Carolina Sauwen.



Alice falou sobre a responsabilidade de artistas que conquistam espaço em grandes produções e empresas de lembrar suas origens e apoiar iniciativas culturais nas periferias.



“Mesmo estando em um mainstream, nessas grandes empresas, acho que a nossa missão é lembrar de onde a gente vem. Acho que esse é nosso papel como artista e produtor cultural”, afirmou.





Festival reuniu projetos de impacto social





Considerado o maior evento de economia criativa do Brasil, o Festival Cria Brasil foi organizado em três trilhas, com palestras voltadas a diferentes áreas da transformação social. A programação também incluiu a Maratona de Impacto, que premiou projetos com valores de até R$ 15 mil.



A iniciativa é realizada pela Criape, com correalização da Brada e incentivo da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, por meio da Lei de Incentivo à Cultura do ISS.



A CEO da Brada e idealizadora do evento, Vanessa Pires, comemorou os resultados desta edição. Segundo ela, o festival recebeu centenas de pessoas e promoveu mais de 30 palestras, além de encontros voltados à troca de experiências e à criação de conexões entre participantes.