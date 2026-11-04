Marina Ruy Barbosa deixa de seguir noivo após rumores de término - Manu Scarpa/BrazilNews

Marina Ruy Barbosa deixa de seguir noivo após rumores de términoManu Scarpa/BrazilNews

Publicado 04/11/2026 22:57

O DIA procurou a assessoria da atriz, mas ainda não obteve resposta. O espaço segue aberto para manifestação. Marina Ruy Barbosa deixou de seguir Abdul Fares no Instagram em meio a rumores de que o noivado dos dois chegou ao fim. O casal teria encerrado o relacionamento de forma amigável e estaria separado há pelo menos dois meses, divulgou o Extra. A reportagem deprocurou a assessoria da atriz, mas ainda não obteve resposta. O espaço segue aberto para manifestação.

O movimento nas redes sociais acontece em um momento de exposição da vida pessoal de Marina, que também está no centro da chamada "treta das blogueiras" . O assunto ganhou repercussão após o fim da amizade de cerca de 20 anos entre a atriz e a influenciadora Luma Costa. As duas deixaram de se seguir, e outras personalidades, como Shantal Verdelho e Lalá Rudge, também se envolveram na polêmica com comentários sobre o caso.





Romance começou em 2023





Marina e Abdul assumiram o relacionamento em julho de 2023, quando foram fotografados juntos em São Paulo. Na época, a atriz estava gravando a novela "Fuzuê", na qual interpretava a vilã Preciosa Montebello, e havia encerrado recentemente o namoro com o deputado Guilherme Mussi, com quem ficou por aproximadamente um ano.



Três meses depois, o empresário pediu a atriz em casamento durante uma viagem a Dubai. Na ocasião, ele a presenteou com um anel cravejado de diamantes. A confirmação do noivado aconteceu no mesmo fim de semana em que os dois participaram como padrinhos do casamento de Paula Aziz e Francisco Garcia, no Rio de Janeiro.





Atriz já fez mistério sobre casamento





Em novembro de 2025, Marina levantou a possibilidade de já ter oficializado a união com Abdul. Durante uma entrevista ao portal Leo Dias, ela brincou com a possibilidade de ter se casado em segredo, mas não confirmou nem negou a informação.



“Quem disse que eu já não casei? Será que já casei no papel? Será? Será que já teve casamento?”, questionou na ocasião.



Abdul é herdeiro da família fundadora da rede de varejo Marabraz e mantém um perfil privado no Instagram. Discreto, o empresário costuma preservar a vida pessoal e raramente aparece publicamente ao lado da atriz.