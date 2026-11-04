Marina Ruy Barbosa deixa de seguir noivo após rumores de término

Marina Ruy Barbosa deixa de seguir noivo após rumores de términoManu Scarpa/BrazilNews
Romance começou em 2023
Marina e Abdul assumiram o relacionamento em julho de 2023, quando foram fotografados juntos em São Paulo. Na época, a atriz estava gravando a novela "Fuzuê", na qual interpretava a vilã Preciosa Montebello, e havia encerrado recentemente o namoro com o deputado Guilherme Mussi, com quem ficou por aproximadamente um ano.
Três meses depois, o empresário pediu a atriz em casamento durante uma viagem a Dubai. Na ocasião, ele a presenteou com um anel cravejado de diamantes. A confirmação do noivado aconteceu no mesmo fim de semana em que os dois participaram como padrinhos do casamento de Paula Aziz e Francisco Garcia, no Rio de Janeiro.
Atriz já fez mistério sobre casamento
Em novembro de 2025, Marina levantou a possibilidade de já ter oficializado a união com Abdul. Durante uma entrevista ao portal Leo Dias, ela brincou com a possibilidade de ter se casado em segredo, mas não confirmou nem negou a informação.
“Quem disse que eu já não casei? Será que já casei no papel? Será? Será que já teve casamento?”, questionou na ocasião.
Abdul é herdeiro da família fundadora da rede de varejo Marabraz e mantém um perfil privado no Instagram. Discreto, o empresário costuma preservar a vida pessoal e raramente aparece publicamente ao lado da atriz.
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