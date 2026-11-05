Arthur Aguiar mostrou encontro com Thiago Nigro - Reprodução/Instagram

Arthur Aguiar mostrou encontro com Thiago Nigro Reprodução/Instagram

Publicado 05/11/2026 08:30

Arthur Aguiar surpreendeu os seguidores na quarta-feira (4) ao compartilhar um registro ao lado de Thiago Nigro, atual marido de sua ex-mulher, Maíra Cardi. O encontro encerrou as especulações de uma suposta desavença entre o ator e o empresário.

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"Tem coisas que Deus faz questão de deixar claro que foi Ele que fez...", escreveu na legenda.

Recentemente, os dois começaram a se seguir nas redes sociais, o que motivou a suspeita de que Thiago e Maíra estivessem oferecendo ajuda financeira ao artista. "Gente, parem de criar verdades absolutas em coisas que vocês não fazem a menor ideia. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Nada! Só parem, gente. Por favor! Me deixem em paz um pouco!", negou Arthur.

O marido da coach também se manifestou sobre o assunto. "Às vezes, é só alguém assumindo suas responsabilidades, resolvendo seus problemas e seguindo em frente. Isso deveria ser celebrado, não questionado", comentou.

Arthur e Maíra foram casados e têm uma filha, Sophia, de 8 anos. O relacionamento chegou ao fim em 2022. No ano seguinte, ela iniciou uma relação com Thiago Nigro, com quem teve a filha Eloah, nascida em outubro de 2025. Já o ator espera o segundo herdeiro com Jheny Santucci.

Reunião

Este não foi o único reencontro vivenciado por Arthur Aguiar. O ator se reuniu com Chay Suede, Mel Fronckowiak, Micael Borges e Sophia Abrahão, ex-colegas de elenco na novela "Rebelde" (2011), da Record, após o velório de Lua Blanco, que morreu aos 39 anos por complicações de um câncer no intestino.

"Ontem e hoje foram dois dias muito difíceis pra nós. Fomos pegos totalmente de surpresa, a ficha ainda não caiu totalmente, mas a Lua como sempre fez questão de deixar mais uma lição pra gente que é: Faça e fale em vida, o amanhã pode não existir e pode ser tarde demais. Esse reencontro merecia ter acontecido com ela em vida, mas infelizmente só aconteceu hoje, por causa dela", destacou.

Ele ainda homenageou a ex-namorada e par romântico na trama. "A Lua foi única, foi marcante e estará pra sempre na nossa memória. A Lua (satélite) depende do sol pra poder ser iluminada, já a Lua Blanco era o próprio sol e fazia questão de dividir a sua luz com quem estivesse por perto. Apesar de hoje, na hora da despedida, a gente ter chorado, se abraçado, orado e agradecido, nós decidimos tirar essa foto sorrindo, sim, sorrindo, porque era assim que ela gostaria de ver uma foto desse nosso reencontro".

O campeão do "BBB 22" ressaltou o significado do reencontro com os ex-colegas de "Rebelde". "Lua, essa foto é uma homenagem nossa pra você. Nós sabemos o quanto você desejou que esse reencontro acontecesse e apesar de você não estar aqui fisicamente, você estará pra sempre em nossos corações. Um beijo carinhoso dos seus eternos rebeldes! Te amamos!", concluiu.