Julio Rocha comentou semelhança com a filha caçula Reprodução/Instagram
Julio Rocha fala sobre semelhança com filha caçula: 'Tô me iludindo?'
Ator compartilhou foto de Esther e questionou opinião dos seguidores sobre a aparência da menina
Menino ou menina?
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