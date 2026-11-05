Julio Rocha comentou semelhança com a filha caçula - Reprodução/Instagram

Julio Rocha comentou semelhança com a filha caçula Reprodução/Instagram

Publicado 05/11/2026 09:41

Julio Rocha chamou atenção dos seguidores nesta quarta-feira (4) ao comentar a semelhança com a filha caçula, Esther, de dois meses, fruto do casamento com Karoline Kleine. O ator compartilhou uma imagem da bebê nas redes sociais e quis saber se a menina realmente herdou seus traços.

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"Finalmente uma filha com a minha cara. Ou eu tô me iludindo?", brincou. Nos comentários, os internautas ficaram divididos sobre o assunto. "A cópia", respondeu um perfil. "Não é não. Porque é linda", escreveu outro. "Parece muito", concordou um terceiro.



Recentemente, o artista também comemorou os dois meses da menina com uma declaração nas redes sociais. Na ocasião, ele relembrou a expectativa pela chegada da filha e contou como a rotina da família mudou desde então. "Ela demorou quase dois anos pra nascer, mobilizou um Brasil inteiro e agora resolveu crescer rápido demais! Dois meses da nossa Estherzinha!"



O ator falou sobre a disputa em casa para ficar mais tempo ao lado da caçula. "Filha, você não faz ideia da bagunça boa que fez na nossa vida! A gente passa o dia te olhando, te cheirando, te beijando e disputando quem vai ficar mais um pouquinho com você! É impressionante como alguém tão pequenininha consegue despertar um amor tão gigante!", afirmou.

Além da Esther, Julio e Karoline também são pais de José, de 7 anos, Eduardo, de 6, e Sarah, de 3.

Menino ou menina?



O casal descobriu o sexo do quarto filho durante o trabalho de parto em 13 de agosto. "A gente ainda não revelou se é menino ou menina por conta de toda a correria e para a gente se permitir viver esse momento também. A gente quer contar isso com todo amor e de uma forma também que vocês se surpreendam. A gente vai tentar fazer isso. Esperem que a gente vai agir com o nosso coração", explicou.

No dia seguinte, Julio revelou aos seguidores mais detalhes. "Oi. Eu sou a Esther. Sim...menina. E eu preciso agradecer uma coisa antes de qualquer outra: vocês me fizeram sentir muito amada quando ainda nem sabiam quem eu era. Durante meses escolheram nomes, apostaram se eu era menino ou menina, contaram semanas, contrações e perguntaram se a mamãe e eu estávamos bem".

Em outra publicação, o artista contou que a herdeira nasceu quando a mulher tentava aliviar as dores em uma banheira com água quente. "Estourou a bolsa, aí uma contração, duas contrações e quando eu vi, o bebê nasceu. Foi a coisa mais linda da face da Terra. Vocês não podem imaginar", relatou.