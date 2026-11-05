Carolina Dieckmmann contou que José passou por cirurgia - Reprodução/Instagram

Carolina Dieckmmann contou que José passou por cirurgia Reprodução/Instagram

Publicado 05/11/2026 11:32 | Atualizado 05/11/2026 11:37

Carolina Dieckmann usou as redes sociais nesta quinta-feira (5) para relatar o susto com o filho caçula, José Worcman, de 19 anos. O jovem foi submetido a uma cirurgia após quebrar o punho enquanto jogava futebol e surgiu com o antebraço imobilizado.

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"José quebrou o punho jogando futebol, precisou operar, mas já tá bem. Agora é ficar quietinho para se recuperar. Foi muito bem cuidado, então vim agradecer profundamente a cada um que esteve presente", escreveu nos Stories.

A artista destacou a importância de ter uma rede de apoio nos momentos difíceis da vida. "Nessas horas, a vida te mostra que coisa mais bonita é poder ajudar e ser ajudado. Obrigada, todos. Obrigada, Deus", disse ela.

Em seguida, Carolina repostou uma reflexão que resumiu o sentimento depois do susto. "Ninguém fala sobre como a vida parece abençoada quando todos que você ama estão bem e em paz. Sem hospitais. Sem ligações ruins. Sem emergências. Apenas mais um dia comum. Isso é riqueza", dizia a publicação.

José é fruto do casamento da artista com o diretor Tiago Worcman. Atualmente, o jovem mora em Amsterdã, na Holanda, onde faz faculdade. A artista também é mãe de Davi, de 27 anos, nascido do antigo relacionamento com Marcos Frota.

Quadro infeccioso



Em junho, Carolina foi internada para tratar um quadro de pielonefrite, infecção no rim esquerdo. A atriz relatou o estado de saúde enquanto deixava o hospital. "Olha a avalanche de amor de vocês operando milagres... foram quatro dias de muita meditação, reza, sonho, lembranças...vários momentos sozinha, porque é aí que a gente encontra com a gente à vera, e fazer isso com consciência é uma benção sem tamanho", declarou.

A artista falou sobre o suporte do marido, Tiago Worcman, durante o período de hospitalização. "Todas as noites sob a sorte de ter os olhos e amor do Tiago, algumas visitas, quase todas sem foto, comida, água, comida, água, comida água, a entradas e saídas de enfermeiras, médicos, técnicos, cada um com sua gentileza, e Rafael, que tem nome e vida de anjo, cuidando de tudo privilégios sem fim; gratidão, também".

Na época, Carolina explicou que seguiria a recuperação em casa. "Ainda tem um longo caminho (de repouso e antibióticos) a ser percorrido, mas hoje saí desse hospital renascida. O que eu tive é mais comum do que se imagina, mas me pegou numa rotina de trabalho intensa, tão exaurida emocionalmente, que eu só procurei ajuda quando já estava com febre de 39 graus", informou.