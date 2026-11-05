Fred Bruno e Indi Lumar compartilharam o primeiro ultrassom do filho que esperam juntos - Reprodução / Instagram

Fred Bruno e Indi Lumar compartilharam o primeiro ultrassom do filho que esperam juntosReprodução / Instagram

Publicado 05/11/2026 12:07

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“É surreal, divino, mágico, inexplicável, emocionante e todos os outros adjetivos do mundo ver uma vida sendo gerada”, escreveu Fred em um dos Stories. Em outra imagem do exame, apontou para o monitor e brincou: “Ó o Neneco 2 aí”.

“É surreal, divino, mágico, inexplicável, emocionante e todos os outros adjetivos do mundo ver uma vida sendo gerada”, escreveu Fred em um dos Stories. Em outra imagem do exame, apontou para o monitor e brincou: “Ó o Neneco 2 aí”.