Fred Bruno e Indi Lumar compartilharam o primeiro ultrassom do filho que esperam juntosReprodução / Instagram
“É surreal, divino, mágico, inexplicável, emocionante e todos os outros adjetivos do mundo ver uma vida sendo gerada”, escreveu Fred em um dos Stories. Em outra imagem do exame, apontou para o monitor e brincou: “Ó o Neneco 2 aí”.
Fred e Indi esperam um menino. A gravidez foi anunciada em julho, e o casal realizou um chá revelação para familiares e amigos próximos antes de dividir o momento com os seguidores.
O bebê ainda não teve o nome divulgado. Dias antes do novo exame, Fred contou que tentava convencer a namorada a escolher Leo, sugestão que também havia partido de Cris, de 5 anos, seu primogênito com Bianca Andrade.
“Fomos ver o fera. Olha o tamanho do malandro. Está sem nome. Estou fazendo esse story para apelar publicamente para que ela aceite Leo”, brincou na ocasião.
Segundo filho
Ao anunciar que seria pai novamente, Fred explicou que o casal optou por preservar os primeiros meses da gestação por Indi não ter vida pública. “A gente está tendo todo o carinho, todo o cuidado do mundo, tanto com o bebê quanto com a mãe. Ela é uma pessoa bem reservada (...) e esse desejo dela vai continuar sendo respeitado”, afirmou.
O apresentador também falou sobre a expectativa de ver Cris como irmão mais velho. “Uma cena que não sai da minha cabeça é imaginar o Neneco cuidando de um novo grande amor da minha vida”, declarou.
Quando soube da gravidez, Cris reagiu à notícia e acabou participando da escolha do possível nome do irmão. Bianca Andrade também comentou ao anúncio do sexo do bebê. “Vim aqui fofocar que Guduguinho escolheu Leo! Seja muito bem-vindo, neneco 2”, escreveu.
Fred já havia afirmado que a paternidade o fez descobrir uma nova versão de si. “Há cinco anos, eu descobri a minha melhor versão como pessoa, descobri talvez até minha missão na Terra, que é a paternidade”, disse ao anunciar a segunda gestação.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa