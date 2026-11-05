Bicampeã olímpica, Sheilla Castro perde irmã em acidente de carro aos 39 anos - Reprodução / Instagram

Bicampeã olímpica, Sheilla Castro perde irmã em acidente de carro aos 39 anosReprodução / Instagram

Publicado 05/11/2026 12:03

"A vida e a morte. Alegria, tristeza. Comemoração, velório. Sorrisos e lágrimas. Hoje é um dos dias mais importantes da minha vida. Aniversário das minhas filhas", escreveu Sheilla no Instagram.Na publicação, a ex-atleta contou que recebeu a notícia na noite de quarta-feira. Segundo ela, Raquel voltava para casa quando sofreu o acidente. A perda da irmã, justamente em uma data tão especial para a família, tornou o momento ainda mais doloroso. "Mas ontem à noite recebemos uma das piores notícias que poderíamos receber. Minha irmã morreu em um acidente de carro. Voltando pra casa", desabafou.Sheilla também compartilhou fotos do último encontro com Raquel, no domingo, durante uma comemoração antecipada do aniversário das gêmeas. A ex-jogadora recordou a alegria da irmã, que apareceu sorridente ao lado de familiares e amigos. Poucos dias depois, a família precisou lidar com a perda repentina."Minha irmã, que domingo estava assim, feliz, cheia de saúde, com a família reunida pra celebrar a vida das minhas pitucas. Uma festinha feliz. Uma família feliz. Amiguinhos felizes. Como tudo muda assim, do nada? Ainda parece mentira. Parece que você vai aparecer", lamentou.A ex-jogadora revelou que estava a caminho de Varginha, em Minas Gerais, para se reunir com os familiares e se despedir da irmã. O velório de Raquel estava previsto para esta quinta-feira (5), no Cemitério Municipal de Elói Mendes, também em Minas Gerais."Raquel, por que você foi? 39 anos. Dois filhos. Tanto amor nesse coração", questionou Sheilla, que também falou sobre a dificuldade de aceitar a morte da irmã caçula. "Você não tem ideia do buraco que deixou aqui dentro. Nunca imaginei que você pudesse ir antes de mim. Minha irmã mais nova… que eu tentei proteger durante tanto tempo", afirmou.Ao fim da homenagem, Sheilla desejou que a irmã descansasse em paz e mencionou a mãe e a avó, já falecidas. A ex-atleta também fez uma promessa sobre os cuidados com os dois sobrinhos, que perderam a mãe. "Nós faremos de tudo pelos seus filhos", finalizou.