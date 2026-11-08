Cat Dantas passou por transformação física para viver a protagonista - Libra Produções

Cat Dantas passou por transformação física para viver a protagonista Libra Produções

Publicado 08/11/2026 05:00

Cat Dantas é a protagonista do filme "Deixe-me Viver", que estreia nos cinemas no dia 12 de novembro. Na produção, a atriz interpreta Júlia, uma adolescente que tem a vida transformada após receber o diagnóstico de câncer terminal. Para construir a personagem, a jovem passou por uma preparação física e emocional que incluiu conversas com pessoas que enfrentaram a doença.

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"Fiz muito laboratório e conversei com várias pessoas que têm câncer. Queria ouvir, nas palavras delas, o que passou pela cabeça de cada uma quando recebeu o diagnóstico. E uma coisa que ouvi muitas vezes, de jeitos diferentes: 'eu não estava preparada pra isso'. Essa foi a parte mais importante da preparação. Como atriz, eu tinha lido o roteiro e sabia o que vinha pela frente. A Júlia estava ouvindo aquela notícia pela primeira vez e nunca tinha imaginado que aquilo pudesse acontecer com ela", relata.

A atriz também fez questão de preservar a personalidade expansiva de Júlia. "Queria muito que o público conhecesse a menina que recebe essa notícia. Ela fala alto, ri mais alto ainda e está sempre fazendo alguma piada. Pra mim, ela é a personagem mais feliz do filme. Foi muito importante preservar esse jeito dela, inclusive nos dias difíceis".

Para viver a personagem, Cat passou por uma transformação física e perdeu 15 quilos em um mês, com acompanhamento médico, o que chamou atenção nas redes sociais, principalmente quando os vídeos dos bastidores começaram a circular e parte do público acreditou que a atriz estivesse realmente doente.

"Me adaptei bem à rotina da preparação. Eu como de tudo, adoro salada e sempre gostei de fazer exercício, principalmente cardio. O treino tinha um objetivo bem específico para aquela fase da personagem. O que mais me surpreendeu foi perceber o quanto essa mudança ficou visível para quem me acompanhava. Muita gente ficou preocupada comigo de verdade. [...] Fiquei feliz que a caracterização e a atuação juntas tenham dado tanta verdade à Júlia".

A atriz encontrava comentários de pessoas que conheceram seu trabalho por meio dos vídeos, escritos em diferentes idiomas. "Tinha gente escrevendo em inglês, russo, japonês, francês... Era muito louco pensar que alguém do outro lado do mundo tinha me conhecido por aqueles segundos de atuação. E alguns convites para trabalhos internacionais vieram justamente de pessoas que me viram nesses vídeos", revela.

Nas gravações, a atriz encontrou em Mônica Carvalho uma parceira na construção da relação entre Júlia e a mãe, Andrea. A conexão entre as duas foi imediata. "Às vezes bastava ela olhar pra mim de um determinado jeito que eu já entendia como a Júlia ia responder. Acho que isso tem muito de mãe e filha. Você conhece tão bem aquele olhar que a conversa começa antes de alguém falar. A gente se entendia tão bem em cena que acabamos gravando momentos que nem estavam previstos. São lembranças que eu guardo com muito carinho", detalha.

As gravações em Trancoso, na Bahia, também proporcionaram experiências especiais. Entre os passeios, Cat destaca o voo de parapente, uma cena que seria feita por uma dublê. "Chegou a hora e fui eu mesma, morrendo de medo, porque eu tenho muito medo de altura. Precisei me concentrar na Júlia e pensar no que aquele voo significava pra ela, enquanto a Cat estava lá em cima pensando: 'Meu Deus, eu estou mesmo fazendo isso?'. E a melhor parte é que, depois de tanto medo, eu quis voar de novo. E voei!"

A trajetória da produção levou a artista para o Festival de Cannes e ao Inffinito Brazilian Film Festival, em Miami. "Sou tão apaixonada pelo cinema brasileiro que já aconteceu de eu chorar no início de um filme, antes mesmo de acontecer alguma coisa na tela. [...] Em Cannes, eu queria ver a expressão de cada pessoa. Sempre que alguém vinha falar comigo sobre 'Deixe-me Viver', acabava saindo da conversa com indicação de outros filmes brasileiros também. Eu até distribuí bandeiras do Brasil por lá! Estava vivendo um sonho meu e queria que quem me conhecesse naquele dia levasse um pouquinho do Brasil pra casa", conta.

Interpretar Júlia mudou a forma como Cat enxerga os momentos difíceis da vida. "Às vezes, no meio do choro, me vem um pensamento muito simples: 'Se eu estou sentindo isso, eu estou viva'. Comecei a ter carinho até por esses dias. E eu me pego lembrando dela quando passo horas remoendo uma frase ou uma coisa pequena que me chateou. Muita coisa que hoje parece enorme ainda pode se resolver. Enquanto isso, tem um dia inteiro da minha vida acontecendo".

Para o futuro, ela pretende continuar atuando no Brasil e no exterior. A atriz quer aproveitar a visibilidade conquistada pelo longa-metragem para ampliar as oportunidades profissionais e despertar o interesse por outras produções nacionais.

"Alguns dos convites internacionais que estou recebendo hoje começaram com alguém dando play em uma cena minha, e eu quero continuar abrindo essa porta. Com 'Deixe-me Viver', eu adoraria que alguém saísse do cinema com vontade de aproveitar um pouco mais a própria vida e de conhecer Trancoso. Acho lindo que as pessoas possam descobrir um pedaço do meu país acompanhando a Júlia", declara.