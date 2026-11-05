Justiça manda remover conteúdos sobre Graciele e Zezé, mas nega pedidos mais amplos - Foto: Reprodução/ Redes sociais

Justiça manda remover conteúdos sobre Graciele e Zezé, mas nega pedidos mais amplosFoto: Reprodução/ Redes sociais

Publicado 05/11/2026 13:13

"O amor não exige presentes, exige presença. E eu quero que você saiba que, mesmo quando estou longe ou em meio à correria do dia a dia, meu coração está sempre com você. Encontro maneiras de me fazer presente, de cuidar de você e de demonstrar o quanto é especial na minha vida", escreveu o sertanejo no Instagram.Na publicação, Zezé explicou que o presente também foi uma forma de demonstrar carinho pela companheira, com quem tem uma filha, Clara, de 1 ano."Ontem quis te surpreender com um presente lindo, mas, muito mais do que o carro, queria ver o seu sorriso e sentir sua felicidade. Você merece todo carinho, cuidado e amor do mundo. Que nunca faltem motivos para te surpreender e lembrar o quanto você é amada. Te amo!", completou.A escolha do veículo não foi por acaso. Segundo o cantor, Graciele ainda utilizava um carro menor, adquirido com o próprio dinheiro há alguns anos. Com a chegada da filha, que nasceu em dezembro de 2024, ele decidiu investir em um modelo mais espaçoso para atender às necessidades da família.O Mercedes-Benz tem capacidade para até sete passageiros, motor 3.0 turbodiesel de seis cilindros e câmbio automático de nove marchas. O automóvel também conta com um sistema elétrico auxiliar de 48V, que contribui para a economia de combustível e auxilia nas acelerações.Animado com o espaço disponível no novo carro, Zezé aproveitou a ocasião para brincar sobre a possibilidade de aumentar a família. "Podemos fazer mais um filho", declarou o artista.