Maiara faz carta emocionante a Marília Mendonça nos 5 anos da morte - Reprodução / Instagram

Maiara faz carta emocionante a Marília Mendonça nos 5 anos da morteReprodução / Instagram

Publicado 05/11/2026 14:03

"E aqui você continua presente em tudo! Nos palcos, nos repertórios, nas rádios, na rua e no coração do Brasil", escreveu Maiara. A mensagem apareceu em um vídeo publicado no perfil de Marília no Instagram, que continua ativo.Um dos trechos mais pessoais da homenagem foi dedicado ao menino, fruto do relacionamento de Marília com o cantor Murilo Huff. "O Léo está cada vez mais lindo, inteligente e mais parecido com você!", afirmou a sertaneja. O garoto tinha menos de dois anos quando perdeu a mãe.Na carta, Maiara também ressaltou a influência da amiga na música brasileira. "A sua voz ecoa em Todos os Cantos!", declarou, em referência ao projeto lançado por Marília em 2019. Ela ainda citou o documentário da cantora e a admiração que o público mantém pela artista, conhecida como Rainha da Sofrência. "O seu documentário saiu e o Brasil e o mundo continuam apaixonados por você, pelo seu lado artista e pelo lado mais humano. E aqui…tudo vai ficar bem!", concluiu a cantora.A data também foi marcada por relatos da família. Dona Ruth, mãe de Marília, contou à TV Anhanguera que mantém o quarto e o closet da filha preservados na casa em Goiânia. O espaço guarda figurinos usados em apresentações, além de objetos pessoais. Segundo ela, as visitas ao cômodo fazem parte de sua rotina.A mãe da artista ainda desabafou sobre a dor da perda, ocorrida um dia depois de seu aniversário. Marília morreu aos 26 anos, em 5 de novembro de 2021, na queda de um avião de pequeno porte em Caratinga, Minas Gerais.O acidente também matou o tio da cantora, Abicieli Silveira Dias Filho; o produtor Henrique Ribeiro; o piloto Geraldo Martins de Medeiros Júnior; e o copiloto Tarciso Pessoa Viana.O velório, no Ginásio Goiânia Arena, reuniu familiares, fãs e nomes da música, entre eles Maiara e Maraisa. As duas também dividiram os palcos em apresentações e projetos musicais. O sepultamento ocorreu em 6 de novembro de 2021, no Cemitério Parque Memorial, em Goiânia, em cerimônia reservada.