Ana Maria Braga lamenta morte de Paçoca - Reprodução/Instagram

Ana Maria Braga lamenta morte de Paçoca Reprodução/Instagram

Publicado 05/11/2026 14:54

fotogaleria

"A nossa Paçoca nos deu tchau. Se despedir de quem a gente ama é sempre muito difícil. Ainda mais quando se trata de um amor tão incondicional. Foram mais de 13 anos de companhia. Ela esteve comigo em momentos emblemáticos e também nos mais difíceis da minha vida. Muitas vezes, mesmo sem saber, foi meu suporte, meu esteio, meu motivo para levantar e sorrir em dias em que tudo parecia mais difícil", escreveu.Na sequência, Ana Maria falou sobre a importância da cadela em sua vida e deixou uma última mensagem. "Eu acredito que os cães são anjos que Deus nos manda aqui para a Terra. E saibam que a Paçoca foi meu anjo da guarda por muito tempo. Descanse em paz, minha amiga. Vou te amar para sempre!", declarou.A publicação recebeu mensagens de carinho de amigos e colegas da televisão. Tati Machado relembrou a relação entre a apresentadora e o animal. "Ahh, Ana. Paçoca foi e sempre será uma cachorrinha especial. Sempre esbelta e bela... Sabia o que queria. E sempre teve a melhor companhia. Era lindo ver vocês duas juntas, o amor e os milhares de lambeijos que ela te dava. Força para você", comentou.O jornalista Bruno Astuto também deixou uma mensagem: "Paçoquinha, nosso amor". A cantora Mariana Belém escreveu: "Sinto muito, querida".O chef confeiteiro Flavio Federico recordou uma característica marcante da cachorrinha. "Sinto muito pela perda de todos vocês. Dói demais mesmo. Ela sempre foi um doce comigo e sempre vou lembrar das mordidas dela, chamando minha atenção. Terror para uns, alegria para mim (risos)", contou.Da raça Spitz Alemão, também conhecida como Lulu da Pomerânia, Paçoca chegou à casa de Ana Maria em outubro de 2015, como presente da apresentadora Ana Furtado. A cadela se tornou conhecida do público por suas aparições no "Mais Você".Com personalidade forte, Paçoca também ficou marcada por cenas espontâneas diante das câmeras. Em uma delas, Gil do Vigor tentou fazer carinho no animal enquanto ela estava no colo de Ana Maria. Paçoca rosnou e tentou mordê-lo. A reação surpreendeu o ex-BBB e repercutiu nas redes sociais.