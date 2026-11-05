Fernanda Paes Leme em novo vídeo de canal 'Grande Surto' - Reprodução/YouTube

Fernanda Paes Leme em novo vídeo de canal 'Grande Surto'Reprodução/YouTube

Publicado 05/11/2026 15:23





A apresentadora contou sobre presença no festival “Rock The Montain”, no qual ela aproveitou três dias de shows com amigos, e que, apesar de não ter conhecido nenhuma pessoa nova, teria retornado apaixonada do evento. “Eu fui para um festival, não flertei, não peguei ninguém, e voltei apaixonada”, disse. Fernanda Paes Leme , de 43 anos, desabafou sobre pressão imposta aos solteiros para se relacionarem com outras pessoas, em novo vídeo em seu canal no YouTube, “Grande Surto”, nesta última quarta-feira (4).A apresentadora contou sobre presença no festival “Rock The Montain”, no qual ela aproveitou três dias de shows com amigos, e que, apesar de não ter conhecido nenhuma pessoa nova, teria retornado apaixonada do evento. “Eu fui para um festival, não flertei, não peguei ninguém, e voltei apaixonada”, disse.

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Ela falou que escolha por não buscar um relacionamento durante o festival não partiu de alguma motivação espiritual ou qualquer outro motivo particular, mas que apenas não era essa a intenção de sua visita, "Não fiquei olhando em volta para ver se tinha algum gatinho e não foi uma decisão espiritual. Simplesmente não era sobre isso".



Fernanda refletiu sobre entendimento de que os solteiros devem procurar por alguém toda vez que saem para se divertir, “Vocês lembram que eu falei aqui, que eu até quero namorar e tal, só não quero conhecer ninguém? Então, eu fui coerente. Eu não conheci ninguém. Sabe o que eu peguei nesse festival? Rouquidão. Mas, olha que curioso: tem uma pressão silenciosa que quando você é solteira, toda saída tem que ter um objetivo. Saiu? Pegou alguém? Conheceu alguém? Tem gente interessante? E aí, nada? Como se a noite só valesse se rendesse uma história, como se diversão sem pegação fosse uma noite desperdiçada”.



Ela destacou, que durante o final de semana, percebeu que “nem toda uma saída é uma caçada".



Para a apresentadora, é importante a experiência de sair de casa sem nenhuma intenção romântica, “Às vezes, sair é só sair. Dançar até não sentir mais o pé, gritar a música que você nem sabia que conhecia a letra, abraçar a amiga suada e ficar pulando numa roda de maluco. Ficar com os meus amigos, minhas amigas, sem dividir a atenção com a expectativa de alguém aparecer, sabe? E quando você tira a missão da noite, sobra a noite, e a noite estava incrível”, falou.



Paes Leme acrescentou que a sensação de aproveitar um evento junto dos amigos, ajuda a lembrar o verdadeiro significado da vida. "É isso que a gente busca em um festival, estar ali no meio de um monte de pessoa sentindo a mesma coisa. Gente, eu estou sem voz, sem ninguém, sem nenhuma história de pegação para o grupo. Não teve resenha. Eu não rendi nesse lugar, mas eu estou com o coração cheio. Acho que a gente precisa de mais bolhas assim, não para fugir da vida, mas para lembrar que a vida também é isso, que dá para ser feliz sem objetivo. Sem produtividade, sem missão. Que dá para a gente viver ali o momento real em que as coisas acontecem. E que solteira não é sinônimo de estar procurando, as vezes é só sinônimo de estar dançando”.



A apresentadora está solteira desde seu divórcio com Victor Sampaio, em janeiro de 2025.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Leticia Pessoa