Marina Ruy Barbosa, Abdul Fares e o polêmico anel de R$ 6 milhões - Reprodução Instagram

Marina Ruy Barbosa, Abdul Fares e o polêmico anel de R$ 6 milhõesReprodução Instagram

Publicado 05/11/2026 16:15

O fim do relacionamento de Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares ganhou mais um capítulo nas redes sociais. Hasna Fares, mãe do empresário e ex-sogra da atriz, publicou uma mensagem de apoio à artista em uma postagem sobre o rompimento do noivado. Além de lamentar a separação, ela revelou que Marina chegou a oferecer a devolução do anel de noivado, avaliado em R$ 6 milhões, mas que a família nunca aceitaria receber a joia de volta.

Ex-sogra de Marina Ruy Barbosa deixa recado para atriz Reprodução Instagram



“Marina, minha nora. Te amamos como uma filha. Eu lamento muito que tudo isso esteja acontecendo, e sigo em oração para que esse momento passe”, escreveu Hasna.



Na sequência, ela comentou a repercussão em torno do presente dado por Abdul à atriz em 2023. “Marina já se ofereceu diversas vezes para devolver o anel que virou tanto alvo de especulação. Mas nunca aceitaríamos, porque foi dado por amor pelo meu filho e com o dinheiro que ele conquistou ao longo de muitos anos trabalhando”, afirmou.



Hasna encerrou a mensagem reforçando o carinho pela atriz: “Estarei aqui sempre ao seu lado. Que Deus te abençoe e te proteja”. “Marina, minha nora. Te amamos como uma filha. Eu lamento muito que tudo isso esteja acontecendo, e sigo em oração para que esse momento passe”, escreveu Hasna.Na sequência, ela comentou a repercussão em torno do presente dado por Abdul à atriz em 2023. “Marina já se ofereceu diversas vezes para devolver o anel que virou tanto alvo de especulação. Mas nunca aceitaríamos, porque foi dado por amor pelo meu filho e com o dinheiro que ele conquistou ao longo de muitos anos trabalhando”, afirmou.Hasna encerrou a mensagem reforçando o carinho pela atriz: “Estarei aqui sempre ao seu lado. Que Deus te abençoe e te proteja”.





Polêmica envolve joia milionária





Desde que surgiram as notícias sobre o fim do noivado, o destino do anel passou a ser assunto nas redes sociais. Um homem que se apresentou como primo de Abdul chegou a cobrar publicamente que Marina devolvesse a peça ou a depositasse em juízo, sob a alegação de que se trataria de uma joia pertencente à família do empresário.



A joia, no entanto, não fazia parte do patrimônio familiar. Em formato navete e cravejada de diamantes, ela foi comprada por Abdul e entregue à atriz durante uma viagem a Dubai, em 2023, ocasião em que ele a pediu em casamento. A peça continua pertencendo a Marina.



O anel já havia aparecido em outra controvérsia envolvendo a família Fares. No fim de 2024, durante uma disputa empresarial entre Abdul e o pai, Jamel Fares, sócio-fundador da rede Marabraz, a joia foi mencionada em uma ação judicial como exemplo dos gastos considerados exorbitantes do empresário.





Separação em meio a outras polêmicas





O término do noivado também acontece enquanto Marina está envolvida em outra repercussão nas redes sociais: a chamada “treta das blogueiras”. A atriz e a influenciadora Luma Costa, amigas há cerca de 20 anos e madrinhas dos filhos uma da outra, deixaram de se seguir no Instagram, dando início a especulações sobre o rompimento da amizade.



A situação ganhou ainda mais visibilidade depois que Shantal Verdelho e Lalá Rudge fizeram comentários sobre o assunto. A mãe de Marina, Gioconda Ruy Barbosa, também saiu em defesa da filha após declarações de Shantal. Outras personalidades, como João Vicente de Castro, manifestaram apoio à atriz diante das críticas.



Marina e Abdul estavam juntos desde 2023 e teriam encerrado o relacionamento de forma amigável, após mais de três anos. Segundo as informações divulgadas sobre a separação, os dois já estavam afastados havia pelo menos dois meses. A atriz, que está envolvida em um novo trabalho e grava em estúdio, ainda não se pronunciou publicamente sobre o fim do noivado.