Rubinho Barrichello confirma término com Cíntia Chagas após romance breve - Reprodução

Rubinho Barrichello confirma término com Cíntia Chagas após romance breveReprodução

Publicado 05/11/2026 16:51 | Atualizado 05/11/2026 16:52

Cíntia Chagas voltou a comentar o namoro relâmpago com Rubens Barrichello e fez piada com a duração do romance. A influenciadora, conhecida pelas dicas de português nas redes sociais, abordou o assunto ao responder a uma pergunta de um seguidor no Instagram.

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"Qual foi o relacionamento mais efêmero da sua vida? Diga para mim", quis saber o internauta. Cíntia aproveitou a escolha da palavra para dar uma resposta bem-humorada.



"Acho chiquíssimo quem fala efêmero no lugar de rápido. E qual foi o relacionamento mais efêmero da minha vida? O último. Aquilo, meu amor, foi um Story, não deu nem tempo de virar Reels. Não foi um relacionamento, foi um Story", afirmou.



A palestrante não citou o nome do ex-piloto de Fórmula 1, com quem assumiu um namoro em 1º de setembro. Antes da confirmação, os dois despertaram suspeitas após compartilharem fotos de locais semelhantes durante uma viagem à Itália.



O término foi anunciado em 29 de setembro, menos de um mês depois. Na ocasião, Rubinho disse ao portal LeoDias que a decisão havia sido tomada em comum acordo. "Vivemos uma história breve, mas marcada por momentos especiais juntos. Contudo, nossas rotinas, agendas e momentos de vida acabaram nos levando a essa decisão, tomada, sobretudo, com carinho e respeito", declarou.



Dias antes da separação, Cíntia já havia falado sobre sua visão dos relacionamentos. Ao ser questionada sobre o que faria caso o marido se recusasse a levá-la para viajar, respondeu: "Moça, você sabe que eu vou dizer que me separaria. A vida é muito curta para tolerarmos marido chato".



Em outra publicação, a influenciadora também defendeu sua independência e disse não ter "vocação" para dividir a casa com um homem. "Há mulheres que amam dividir a rotina com o marido. Eu amo ser dona da minha", escreveu. No mesmo texto, afirmou que gosta de decidir os próprios horários e de chegar em casa sem encontrar ninguém.



Cíntia ainda revelou que conheceu outro rapaz após o fim do namoro. A aproximação, porém, não avançou por um motivo inusitado: o apelido que recebeu do pretendente.



"Estava eu, recentemente, ficando com um rapaz e o rapaz passou a me chamar de Vida. Que coisa cafona! Não dá, desisti dele na hora. Agora pior é quem chama de My Love", contou. Ela não revelou a identidade do homem.