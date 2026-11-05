Apresentador do ’É de Casa’, Thiago Oliveira - Reprodução / Instagram

Apresentador do ’É de Casa’, Thiago OliveiraReprodução / Instagram

Publicado 05/11/2026 16:53

Thiago Oliveira retirou os curativos da barriga após passar por uma cirurgia para remover a vesícula. Através das redes sociais, nesta quarta-feira (4), o apresentador do programa "É de Casa", da TV Globo, atualizou o estado de saúde ao ressaltar o foco na recuperação.

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"Hoje o doutor retiros os curativos. São quatro pontinhos na barriga que nos próximos meses vão desaparecer. Ainda estou inchado (claro), mas agora é ter calma, cautela e seguir as orientações do meu médico", escreveu o jornalista, ao mostra o abdômen durante a consulta.

Thiago passou pelo procedimento no último sábado (31). No dia seguinte, deu detalhes sobre a cirurgia e contou que saiu dos estúdios da emissora e seguiu direto para o hospital. "Passando para agradecer todas as mensagens, orações, que vocês fizeram, meus amigos, minha família. Deu tudo certo. Ontem saí do programa e vim direto para o hospital", disse o apresentador, na ocasião.

Thiago explicou que o procedimento estava marcado havia cerca de um mês e ocorreu por orientação médica, após uma série de exames. "Fiz a minha cirurgia, que já estava programada há praticamente um mês. Tirei a minha vesícula. Meu médico, que me acompanha há muitos anos, me orientou. Depois tive que internar para fazer todos os exames possíveis e imagináveis e, com a avaliação, a gente achou melhor tirar a vesícula", relatou.



O apresentador afirmou que a operação durou menos de uma hora e que, apesar da demora para despertar da anestesia, passava bem. "Foi tudo bem. Fiz no sábado mesmo. A cirurgia foi rápida, 40 a 50 minutos. Demorei a acordar da anestesia, mas agora é vida normal", declarou. Na publicação, ele agradeceu o carinho recebido de familiares, amigos e fãs durante a recuperação.

'Que História É Essa, Porchat?'

Recentemente, Thiago compartilhou uma história na televisão. Em participação no "Que História É Essa, Porchat?", do GNT, ele relembrou um assalto ocorrido durante uma partida de futebol com amigos, em 2010.

Sem muita habilidade com a bola, o jornalista aceitou o convite para jogar. Os amigos levavam a disputa a sério, e ele escolheu ficar no meio de campo para não prejudicar o time. "Falei, vou ficar no meio de campo, assim não estrago", recordou.

Durante o jogo, ouviu os colegas gritarem, mas achou que deveria correr para receber um passe. "Lembro de algumas vozes, uma delas era a do Mala (amigo) falando: 'Thiago, corre'", contou.



O motivo da correria, porém, era um assalto. "Era um jovem, de calça de moletom, com alguma coisa dentro do moletom. Pensa em uma pessoa que travou, eu tremia. Eu estava sendo assaltado no meio do futebol", relatou.



Segundo o apresentador, dois criminosos retiraram os jogadores do campo e levaram pertences, como celulares e chaves. A experiência pôs fim à sua passagem pelo esporte. "Nunca mais joguei futebol, nunca mais ninguém me chamou", concluiu.