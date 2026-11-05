Hariany Almeida despacha mala errada e passa por inspeção em voo - Reprodução Instagram

Hariany Almeida despacha mala errada e passa por inspeção em vooReprodução Instagram

Publicado 05/11/2026 17:21 | Atualizado 05/11/2026 17:21

Hariany Almeida enfrentou um imprevisto antes de embarcar para os Estados Unidos nesta quinta-feira (5). A influenciadora contou aos seguidores que foi chamada para uma inspeção de bagagem e acabou descobrindo que havia despachado justamente a mala que não deveria. Entre os itens que estavam nela, havia maquiagens, câmera e baterias.

Em vídeos publicados nas redes sociais, a ex-participante do "BBB" explicou que viajava com duas malas de mão e foi abordada por uma funcionária durante o embarque.



“Aqui é com emoção, viu? Fui entrar no voo, uma mulher me chamou para inspecionar a minha mala, porque estou viajando com duas malas de mão. Aí eu simplesmente despachei a mala errada, né? Nela estão as maquiagens, a câmera, as baterias e outras coisas”, relatou.



A situação exigiu que a bagagem fosse aberta em uma sala de inspeção. Hariany acompanhou o procedimento por meio de uma câmera e confirmou os objetos encontrados pelo funcionário responsável pela verificação.



“Aí a mala foi pega, e o homem teve que levar para uma salinha para abri-la. Fiquei olhando tudo pela câmera e confirmando as coisas para ele. Olha, é difícil ser Hariany, viu? É difícil! E essa mala daqui? Só tem roupa”, brincou.





Ex-BBB falou sobre burnout





Em setembro, Hariany também virou assunto nas redes sociais após compartilhar que enfrentava um quadro de burnout. A exposição do problema gerou críticas, e a influenciadora decidiu se pronunciar sobre a repercussão.



Na ocasião, ela explicou que o desgaste não havia surgido de maneira repentina, mas era resultado de um acúmulo de responsabilidades e cobranças.



“O que contei sobre o burnout não nasceu de um dia ruim. Foi resultado de um acúmulo de cansaço mental, trabalho, cobranças e, principalmente, da minha própria autocobrança. Quando compartilhei isso, não existia intenção de viralizar ou transformar o assunto em algo maior”, afirmou.



Hariany também disse que passou a repensar a exposição de questões pessoais na internet e que pretendia preservar mais sua intimidade.



“Hoje, entendo que nem tudo que sentimos precisa ser compartilhado ou compreendido por todo mundo. Por isso, neste momento, escolho preservar um pouco mais os meus sentimentos e seguir cuidando de mim, trabalhando e vivendo a minha vida fora das telas também”, declarou.