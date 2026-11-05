João Lucas e SashaClayton Felizardo / Brazil News
A polêmica começou na quarta-feira (4), quando Pedro compartilhou nos Stories do Instagram um vídeo de João Lucas durante um evento. Nas imagens, o músico aparece com uma garrafa na mão e percebe que está sendo filmado. O influenciador aproveitou o registro para criticar a aparência, as roupas e o comportamento do artista, além de questionar sua masculinidade.
"Nada contra esse cara porque não conheço ele. Mas ele é o novo perfil de 'homem' de hoje em dia. Afeminado, frágil, comandado pela mulher e se vestindo que nem o Aladim, isso é a nova realidade", escreveu.
Pedro ainda ampliou as críticas ao comportamento dos homens mais jovens. "Conseguiram tanto acabar com a masculinidade que a nova geração de homens mais parecem umas militantes que estudam jornalismo na PUC. Faça de tudo pra teu filho que é homem ter testosterona. E não um ser frágil que a qualquer perigo saia correndo que nem uma gazela", completou.
As declarações repercutiram e provocaram críticas de internautas. "Tão desnecessário…", comentou um usuário. "Ele é um desserviço. Meu sonho ele não ter Instagram", afirmou outro.
João Lucas se pronuncia
Na ocasião, João também relacionou esse tipo de ofensa ao machismo e à violência de gênero. Ao resgatar a publicação nesta quinta-feira, escreveu: "Sempre bom lembrar".
O músico ainda comentou, em outro vídeo, que a manhã havia sido agitada nas redes sociais, mas afirmou que estava concentrado no trabalho e nos preparativos para a chegada do bebê. "O objetivo agora é comprar fralda, então tem que trabalhar", brincou.
Sasha também compartilhou o vídeo do marido nos próprios Stories e escreveu "that's my man", expressão em inglês que significa "esse é o meu homem". Em outra publicação, a empresária reforçou seu carinho pelo cantor com a declaração de amor.
Casados desde maio de 2021, Sasha e João Lucas anunciaram, no dia 29 de outubro, que esperam o primeiro filho. A novidade foi revelada com fotos do casal e imagens do ultrassom nas redes sociais.
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