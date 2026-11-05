João Lucas e Sasha - Clayton Felizardo / Brazil News

João Lucas e SashaClayton Felizardo / Brazil News

Publicado 05/11/2026 17:50 | Atualizado 05/11/2026 17:52

Sasha Meneghel, de 28 anos, saiu em defesa do marido, João Lucas, de 26, nesta quinta-feira (5), após o cantor receber comentários homofóbicos e sexistas do influenciador Pedro Ortega, ex-participante do "De Férias com o Ex". Grávida do primeiro filho do casal , a filha de Xuxa fez uma declaração de amor ao companheiro nas redes sociais. "Te escolheria em todas as vidas. Te amo meu gostoso", escreveu.

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A polêmica começou na quarta-feira (4), quando Pedro compartilhou nos Stories do Instagram um vídeo de João Lucas durante um evento. Nas imagens, o músico aparece com uma garrafa na mão e percebe que está sendo filmado. O influenciador aproveitou o registro para criticar a aparência, as roupas e o comportamento do artista, além de questionar sua masculinidade.



"Nada contra esse cara porque não conheço ele. Mas ele é o novo perfil de 'homem' de hoje em dia. Afeminado, frágil, comandado pela mulher e se vestindo que nem o Aladim, isso é a nova realidade", escreveu.



Pedro ainda ampliou as críticas ao comportamento dos homens mais jovens. "Conseguiram tanto acabar com a masculinidade que a nova geração de homens mais parecem umas militantes que estudam jornalismo na PUC. Faça de tudo pra teu filho que é homem ter testosterona. E não um ser frágil que a qualquer perigo saia correndo que nem uma gazela", completou.



As declarações repercutiram e provocaram críticas de internautas. "Tão desnecessário…", comentou um usuário. "Ele é um desserviço. Meu sonho ele não ter Instagram", afirmou outro. A polêmica começou na quarta-feira (4), quando Pedro compartilhou nos Stories do Instagram um vídeo de João Lucas durante um evento. Nas imagens, o músico aparece com uma garrafa na mão e percebe que está sendo filmado. O influenciador aproveitou o registro para criticar a aparência, as roupas e o comportamento do artista, além de questionar sua masculinidade."Nada contra esse cara porque não conheço ele. Mas ele é o novo perfil de 'homem' de hoje em dia. Afeminado, frágil, comandado pela mulher e se vestindo que nem o Aladim, isso é a nova realidade", escreveu.Pedro ainda ampliou as críticas ao comportamento dos homens mais jovens. "Conseguiram tanto acabar com a masculinidade que a nova geração de homens mais parecem umas militantes que estudam jornalismo na PUC. Faça de tudo pra teu filho que é homem ter testosterona. E não um ser frágil que a qualquer perigo saia correndo que nem uma gazela", completou.As declarações repercutiram e provocaram críticas de internautas. "Tão desnecessário…", comentou um usuário. "Ele é um desserviço. Meu sonho ele não ter Instagram", afirmou outro.

João Lucas se pronuncia

Diante da repercussão, João Lucas voltou a publicar um vídeo de 1º de março, no qual já havia abordado ataques à sua masculinidade. Na gravação, o cantor criticou o preconceito contra homens que não seguem padrões tradicionais de comportamento masculino.

"Para homens inseguros, o feminino deixa de ser uma admiração e passa a ser uma ameaça", declarou. Na sequência, o artista citou comentários preconceituosos que costuma receber, como "essa Coca é Fanta" e "é uma questão de tempo para ele sair do armário".



Na ocasião, João também relacionou esse tipo de ofensa ao machismo e à violência de gênero. Ao resgatar a publicação nesta quinta-feira, escreveu: "Sempre bom lembrar".



O músico ainda comentou, em outro vídeo, que a manhã havia sido agitada nas redes sociais, mas afirmou que estava concentrado no trabalho e nos preparativos para a chegada do bebê. "O objetivo agora é comprar fralda, então tem que trabalhar", brincou.



Sasha também compartilhou o vídeo do marido nos próprios Stories e escreveu "that's my man", expressão em inglês que significa "esse é o meu homem". Em outra publicação, a empresária reforçou seu carinho pelo cantor com a declaração de amor.



Casados desde maio de 2021, Sasha e João Lucas anunciaram, no dia 29 de outubro, que esperam o primeiro filho. A novidade foi revelada com fotos do casal e imagens do ultrassom nas redes sociais.