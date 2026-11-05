Namorada de Jesus Luz revela rotina de treinos para manter pernas musculosas

Rafaela Mesquita chamou atenção nas redes sociais ao aparecer com as pernas torneadas em um vestido justo durante uma visita à quadra da Grande Rio, na última terça-feira (3). Na ocasião, ela e o namorado, Jesus Luz , foram anunciados como novos integrantes da escola de samba para o Carnaval 2027. Em entrevista ao gshow, a bailarina revelou os hábitos que fazem parte de sua rotina para manter a forma.

Integrante do elenco do "Caldeirão com Mion", Rafa dança desde os 3 anos de idade e acredita que a prática contribuiu para o desenvolvimento da musculatura das pernas. A atividade, porém, não é a única responsável pelo resultado. Ela também frequenta a academia desde os 16 anos e mantém uma rotina intensa de exercícios.



“Treino todos os dias. Só não treino quando tenho gravação o dia inteiro ou quando surge algum imprevisto. Meus treinos são muito focados em glúteo, posterior e quadríceps. Treino perna quatro vezes na semana. Também faço cardio de três a quatro vezes na semana e intercalo escada com aula de bike”, contou ao gshow.





Jesus Luz é parceiro de academia





A influenciadora afirma que os treinos ganharam ainda mais espaço na rotina desde o início do relacionamento com Jesus Luz, há cerca de um ano. Segundo ela, o casal costuma passar pelo menos duas horas na academia e até procura espaços para se exercitar quando está viajando.



“Nós nos apoiamos e nos incentivamos muito, o tempo todo. Sempre que viajamos, procuramos academias por perto. Ficamos pelo menos duas horas nela. É o nosso date preferido (risos)”, revelou.



Rafaela e Jesus foram anunciados como novos integrantes da Grande Rio para o Carnaval 2027.

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