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Namorada de Jesus Luz revela rotina de treinos para manter pernas musculosas
Rafaela Mesquita pratica balé desde a infância, treina musculação há quase duas décadas e conta com o namorado como parceiro de academia
Rafaela Mesquita chamou atenção nas redes sociais ao aparecer com as pernas torneadas em um vestido justo durante uma visita à quadra da Grande Rio, na última terça-feira (3). Na ocasião, ela e o namorado, Jesus Luz, foram anunciados como novos integrantes da escola de samba para o Carnaval 2027. Em entrevista ao gshow, a bailarina revelou os hábitos que fazem parte de sua rotina para manter a forma.
Integrante do elenco do "Caldeirão com Mion", Rafa dança desde os 3 anos de idade e acredita que a prática contribuiu para o desenvolvimento da musculatura das pernas. A atividade, porém, não é a única responsável pelo resultado. Ela também frequenta a academia desde os 16 anos e mantém uma rotina intensa de exercícios.
“Treino todos os dias. Só não treino quando tenho gravação o dia inteiro ou quando surge algum imprevisto. Meus treinos são muito focados em glúteo, posterior e quadríceps. Treino perna quatro vezes na semana. Também faço cardio de três a quatro vezes na semana e intercalo escada com aula de bike”, contou ao gshow.
“Treino todos os dias. Só não treino quando tenho gravação o dia inteiro ou quando surge algum imprevisto. Meus treinos são muito focados em glúteo, posterior e quadríceps. Treino perna quatro vezes na semana. Também faço cardio de três a quatro vezes na semana e intercalo escada com aula de bike”, contou ao gshow.
Jesus Luz é parceiro de academia
A influenciadora afirma que os treinos ganharam ainda mais espaço na rotina desde o início do relacionamento com Jesus Luz, há cerca de um ano. Segundo ela, o casal costuma passar pelo menos duas horas na academia e até procura espaços para se exercitar quando está viajando.
“Nós nos apoiamos e nos incentivamos muito, o tempo todo. Sempre que viajamos, procuramos academias por perto. Ficamos pelo menos duas horas nela. É o nosso date preferido (risos)”, revelou.
Rafaela e Jesus foram anunciados como novos integrantes da Grande Rio para o Carnaval 2027.
JESUS LUZ
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