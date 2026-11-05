Anitta - Daniel Pinheiro / Brazil News

AnittaDaniel Pinheiro / Brazil News

Publicado 05/11/2026 22:04

Anitta negou os rumores de que estaria vivendo um romance com Mestre Fafá, responsável pela bateria da Grande Rio. Em entrevista ao programa "TV Fama", exibida na quarta-feira (4), a cantora reagiu às especulações sobre uma possível relação com o músico, que ganharam força depois que os dois foram vistos de mãos dadas e apareceram juntos em uma tatuagem relacionada à escola de samba.

Gente, pelo amor de Deus, é claro que não. Meu Deus, a gente nunca nem teve esse tipo de conversa que não tem a ver com isso aqui”, afirmou.



Na sequência, a artista comentou a repercussão em torno da proximidade entre os dois e brincou com os rumores de que Fafá teria se envolvido com outras rainhas de bateria da Grande Rio, como Paolla Oliveira e Virginia.



“A gente teve uma super sintonia, ele tem o mesmo sobrenome que eu, Machado. Só que, cara, eu acho que as pessoas têm uma fantasia dele com todo mundo, na verdade. Todo mundo tá pegando ele, meu Deus do céu. Esse rapaz já rodou por aí, mais que eu, babado. Não, não, mas não tem nada a ver, pelo amor de Deus”, declarou.





Cantora evita falar sobre Danilo Mesquita





Outro assunto abordado na entrevista foi a vida amorosa de Anitta com o ator Danilo Mesquita. Os dois nunca assumiram publicamente um relacionamento, mas já foram flagrados juntos em diferentes ocasiões, inclusive aos beijos. Recentemente, o jornal Extra publicou que o casal teria dado um tempo no romance.



Questionada sobre a situação, a cantora preferiu não comentar o status da relação. Ela explicou que decidiu manter a vida pessoal longe dos holofotes e direcionar a atenção para os projetos profissionais.



“Eu já tinha falado no início do meu ano, quando eu fiz esse álbum ("Equilibrium") e tal, e as pessoas começaram a perguntar de relacionamento. Eu entendo a curiosidade das pessoas, mas eu decidi não falar mais sobre esse assunto porque tem muita coisa legal acontecendo na minha carreira”, explicou.



“Então, eu prefiro não falar sobre esse assunto que eu vou continuar não falando, acho que por bastante tempo. É uma decisão que até fez bem pra minha vida, de manter minha vida pessoal no privado”, completou.





Anitta comenta rumores sobre Ludmilla





A entrevista também abordou os comentários que circularam nas redes sociais sobre uma possível retomada da amizade entre Anitta e Ludmilla. Após anos de afastamento, as duas voltaram a ser assunto entre os fãs diante de especulações de que teriam reatado a relação e estariam planejando uma parceria musical para 2027.



Anitta, no entanto, afirmou que sequer tinha acompanhado os rumores e evitou confirmar qualquer reaproximação.



“Gente, eu não vi nada do que tá saindo aí. Não sou responsável pelo que as pessoas falam, eu sou responsável pelo que eu falo”, declarou.