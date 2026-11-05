Viviane Araújo troca beijos com marido em ensaio do Salgueiro

Viviane Araújo troca beijos com marido em ensaio do SalgueiroVictor Chapetta/ BrazilNews

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Karilayn Areias
Viviane Araújo foi um dos destaques do ensaio do Salgueiro realizado na noite desta quinta-feira (5), na quadra da escola, na Tijuca, Zona Norte do Rio. Aos 51 anos, a atriz sambou ao lado dos integrantes da agremiação e ainda protagonizou um momento de carinho com o marido, o empresário Guilherme Militão, com quem trocou um beijo diante dos fotógrafos.
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Para a ocasião, a rainha de bateria da Furiosa escolheu um conjunto composto por top e saia com argolas metálicas e pedrarias vermelhas. O visual foi complementado por sandálias de salto transparente e cabelos soltos. Sorridente, ela sambou próximo aos ritmistas, posou para registros e recebeu o carinho do companheiro, que acompanhou o ensaio.



Casamento e parceria no Carnaval



Viviane e Guilherme se casaram em setembro de 2021 e são pais de Joaquim, de 4 anos. Discreto, o empresário costuma manter uma rotina longe dos holofotes, mas marca presença com frequência nos compromissos carnavalescos da mulher.

À frente da bateria Furiosa desde 2008, Viviane se prepara para mais um desfile como rainha do Salgueiro. No Carnaval de 2027, a escola levará para a avenida o enredo "Laroyê Xica da Silva: A História por Trás da História".
 

Novo visual



Recentemente, Viviane Araújo decidiu mudar o visual e exibiu o resultado nas redes sociais. A atriz deixou para trás os fios longos e iluminados e adotou uma coloração totalmente preta, além de reduzir o comprimento do cabelo. 

Antes da transformação, Viviane apareceu com o visual antigo, com a raiz mais escura e as pontas claras. Ela também usava alongamento para dar mais comprimento aos fios. 
Nas redes sociais, comemorou a mudança e relacionou a escolha ao momento que atravessa. "Uma nova Viviane por aqui! Senti que essa transformação chegou no momento certo", afirmou.
A atriz contou ainda que buscava um resultado mais intenso e destacou a identificação com a nova aparência. "Trouxe exatamente a intensidade que eu queria para o meu cabelo, uma cor marcante, elegante e cheia de personalidade. Amei viver essa transformação e, principalmente, me reencontrar com uma nova versão de mim!!", declarou.
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Viviane Araújo troca beijos com marido em ensaio do Salgueiro
Viviane Araújo troca beijos com marido em ensaio do Salgueiro
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