Priscilla Monroy confirmou separação de Alberto Cowboy Reprodução/Instagram
Priscilla Monroy anuncia separação de Alberto Cowboy
Juntos há 4 anos, terapeuta comportamental e ex-integrante do 'BBB 26' moravam nos Estados Unidos
Giovanna Gold cai em golpe: 'Roubaram todo o meu dinheiro'
Ex-'A Fazenda 18' detalhou o ocorrido e pediu a ajuda aos seguidores, na noite desta sexta-feira (6); atriz fará Boletim de Ocorrência
Richarlison e Amanda Araujo revelam sexo do segundo filho
Jogador de futebol e influenciadora digital descobriram o gênero do bebê em uma festinha intimista, nesta sexta-feira (1º)
Titãs comunicam ausência de Tony Bellotto em show por ordem médica
Guitarrista de 66 anos, que tratou um câncer no pâncreas, ficará fora da apresentação deste sábado (7), em São José dos Campos
Paolla Oliveira treina em casa: 'Para manter a cabeça no lugar'
Rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense mostrou nas redes sociais, nesta sexta-feira (6), que a rotina de exercícios está em dia
Scheila Carvalho mostra rosto inchado após cirurgia plástica
Ex-dançarina do É o Tchan compartilhou registros da recuperação do lifting facial e contou que sentiu ansiedade durante o pós-operatório
Karoline Lima termina noivado com Léo Pereira e revela motivo
Influenciadora afirmou que suas expectativas não foram atendidas na relação, negou traição e garantiu que ficará com o anel
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