Priscilla Monroy confirmou separação de Alberto Cowboy - Reprodução/Instagram

Priscilla Monroy confirmou separação de Alberto Cowboy Reprodução/Instagram

Publicado 06/11/2026 07:02

Chegou ao fim o relacionamento de Priscilla Monroy e Alberto Cowboy após cerca de 4 anos juntos. A separação foi anunciada pela terapeuta comportamental em comunicado divulgado nas redes sociais na madrugada desta sexta-feira (6).

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"Depois de muita reflexão, decidi compartilhar com vocês que eu e Alberto não estamos mais juntos. Não é fácil encerrar uma história na qual depositei tanto amor, sonhos e expectativas. Vivemos momentos especiais, construímos memórias e compartilhamos uma parte importante de nossas vidas", afirmou.

Ela destacou as tentativas de salvar a relação amorosa com o ex-BBB. "Da minha parte, existiu muita vontade de fazer dar certo. Acreditei, compreendi, perdoei e recomecei quantas vezes achei necessário, porque nunca fui de desistir facilmente de quem amo, muito menos da família que sonhei construir. Com o tempo, também aprendi que amar alguém não significa abrir mão de si mesma, dos próprios valores ou daquilo que consideramos essencial dentro de uma relação".

Priscilla desabafou sobre como a quebra do vínculo representa um processo de adaptação para a filha de 5 anos que é apegada ao padrasto. "Para uma criança, o amor não é feito de promessas ou explicações. É feito de presença, de rotina, de abraços, de momentos compartilhados e de pessoas que passam a fazer parte do seu pequeno mundo. E quando essa realidade muda, não é apenas um relacionamento que termina. É também uma criança que precisa compreender, à sua maneira, a ausência de alguém por quem aprendeu a ter tanto carinho", disse.



Ela ressaltou, ainda, que não pretende expor publicamente os motivos que levaram ao término. "Encerro esse ciclo com tristeza, mas também com carinho pelos momentos felizes que compartilhamos. Nem sempre o amor é suficiente para que uma história tenha o final que imaginamos. Agora, mais do que nunca, minha prioridade é proteger o coração da minha filha, preservar nossa paz e reconstruir, com amor e serenidade, os caminhos que seguiremos daqui para frente".

Planos para o futuro

Integrante do time de veteranos do "BBB 26", Alberto Cowboy revelou a vontade de oficializar a união com Priscilla Monroy após a saída do reality show da TV Globo. Os dois moravam juntos na Flórida, nos Estados Unidos.

"Ainda não somos casados, estamos em processo. Graças a Deus, tudo encaixou muito bem. Hoje fazemos planos. Como a profissão dela é lá [EUA], temos planos de vir passar um tempo [no Brasil]. Ela está começando um curso e vai poder trabalhar à distância", contou no programa.