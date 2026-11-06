João Silva comentou sobre as comparações com o pai, Faustão - Reprodução/YouTube

João Silva comentou sobre as comparações com o pai, Faustão Reprodução/YouTube

Publicado 06/11/2026 09:22

João Silva , de 22 anos, abriu o jogo sobre as comparações com o pai, Faustão, de 76. Em entrevista ao "Charla Podcast", o apresentador do SBT negou que sinta qualquer pressão para alcançar o mesmo patamar do veterano na televisão brasileira.

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"Não existe comparação quando teu pai é uma das maiores referências da história. É muito louco. Eu nunca vou chegar nem perto, nem a 5% do que ele foi. Então, esse tipo de comparação não passa pela minha cabeça e não me afeta. Se me colocarem ao lado dele, já fico feliz", afirmou.

O jovem fez um paralelo entre a própria trajetória e a de filhos de grandes jogadores de futebol. "Eu não preciso ganhar a Bola de Ouro nem a Champions League. Ser campeão brasileiro, ganhar uma Bola de Prata, ser profissional e viver disso já seria muito".

João admitiu que o parentesco abriu portas na televisão e destacou o respeito pela carreira construída por Faustão. "Acho que a responsabilidade maior é não manchar a história dele e levar o legado adiante. Reclamar de tudo de bom e dos privilégios que tive seria muita ingratidão", disse ele.

"Sou grato por todos os privilégios que tive, inclusive na profissão e pelas portas que se abriram. Tenho que respeitar isso e ter ainda mais responsabilidade. É pegar essas oportunidades e fazer o melhor trabalho possível, sendo um profissional dedicado. Comparação é algo muito distante para mim", acrescentou.

O apresentador analisou a própria identidade profissional e a relação que mantém com o público. "Eu não me vejo como artista; sou apresentador de TV. Sou um ponto de encontro dos artistas e do entretenimento com a minha audiência, para quem eu trabalho. E acabou".

O interesse de João Silva pela televisão começou cedo, quando acompanhava os bastidores do "Domingão do Faustão", na TV Globo. Anos mais tarde, ele trabalhou com o pai no "Faustão na Band", o que abriu caminho para que, em 2023, assumisse o comando de uma atração solo na emissora, o "Programa do João", que migrou para o SBT em agosto de 2025.

Recado carinhoso

Ao comemorar o primeiro ano no ar na emissora da família Abravanel, João recebeu uma homenagem de Faustão. "Alô galera, tô aqui porque são dois feitos, dois eventos muito importantes para o meu coração. Um ano do 'Programa do João', esse garoto que eu tenho tanto orgulho, tanta admiração, e que faz o estilo dele sendo fiel às origens", destacou.

O jovem apresentador destacou os ensinamentos que recebeu do pai e a oportunidade de integrar o canal. "O quanto você sempre abriu as portas para mim, o quanto você puxou minha orelha, o quanto você era difícil. No começo, duro. E isso acho que é a maior prova de amor. Obrigado, pai, eu te amo! Você é muito especial. E obrigado novamente à família Abravanel e todo mundo do SBT. Parabéns pelo 45 anos e obrigado por me deixar fazer parte dessa história", concluiu.