Larissa Manoela comparou o marido, André Luiz Frambach, com o ex-sogro e cantor sertanejo Leonardo - Reprodução / Instagram

Larissa Manoela comparou o marido, André Luiz Frambach, com o ex-sogro e cantor sertanejo LeonardoReprodução / Instagram

Publicado 06/11/2026 09:52 | Atualizado 06/11/2026 10:09







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“Eu nunca tinha parado para pensar o quanto eles são realmente parecidos”, escreveu Larissa nos Stories do Instagram. “Eu nunca tinha parado para pensar o quanto eles são realmente parecidos”, escreveu Larissa nos Stories do Instagram.

Antes, ela já havia repostado um registro do primeiro dia de gravações, que contou com a presença de Leonardo no set. “Vai ser histórico! Quanto orgulho de vocês”, afirmou, ao marcar André, Eduardo Borelli - que viverá Leandro no longa - e o sertanejo.



André também publicou fotos ao lado do cantor e falou sobre o projeto. “Muito honrado de contar essa história de amor, respeito e companheirismo. 'Leandro e Leonardo – Não Aprendi Dizer Adeus'. Em breve, exclusivamente nos cinemas”, escreveu.



Nos comentários, Larissa voltou a demonstrar apoio ao marido. “Muito orgulhosa de você e dessa história linda que vocês vão contar! Te amo muito!”, declarou. Leonardo reagiu à publicação com emojis de palmas.