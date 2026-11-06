Larissa Manoela comparou o marido, André Luiz Frambach, com o ex-sogro e cantor sertanejo LeonardoReprodução / Instagram

Mais artigos de Carolina Irigoyen
Carolina Irigoyen
Larissa Manoela, de 25 anos, chamou atenção ao comparar o marido, André Luiz Frambach, de 29, a Leonardo, de 63, seu ex-sogro. A atriz compartilhou nesta quinta-feira (5) uma foto dos artistas lado a lado durante as filmagens de “Leandro & Leonardo – Não Aprendi Dizer Adeus”.

“Eu nunca tinha parado para pensar o quanto eles são realmente parecidos”, escreveu Larissa nos Stories do Instagram.
LEIA MAIS: Filha do cantor Bochecha estreia com peça 'Embarcação Perdue'
LEIA MAIS: Globo desiste de segunda temporada de 'Vale o Escrito'
Antes, ela já havia repostado um registro do primeiro dia de gravações, que contou com a presença de Leonardo no set. “Vai ser histórico! Quanto orgulho de vocês”, afirmou, ao marcar André, Eduardo Borelli - que viverá Leandro no longa - e o sertanejo.

André também publicou fotos ao lado do cantor e falou sobre o projeto. “Muito honrado de contar essa história de amor, respeito e companheirismo. 'Leandro e Leonardo – Não Aprendi Dizer Adeus'. Em breve, exclusivamente nos cinemas”, escreveu.

Nos comentários, Larissa voltou a demonstrar apoio ao marido. “Muito orgulhosa de você e dessa história linda que vocês vão contar! Te amo muito!”, declarou. Leonardo reagiu à publicação com emojis de palmas.
A história do longa, assinado por Jayme Monjardim, começa em 1973, quando os irmãos ainda trabalhavam na colheita de tomates ao lado dos pais, em Goiás. O longa acompanha as dificuldades e conquistas da dupla até o sucesso na música sertaneja e também aborda a morte de Leandro e a decisão de Leonardo de seguir adiante com o sonho construído pelos dois.

Já a comparação ganhou um elemento curioso pelo passado da atriz com João Guilherme, filho caçula de Leonardo. Os artistas começaram a namorar em 2015, quando trabalhavam em “Cúmplices de um Resgate”, do SBT, e anunciaram o término em dezembro de 2016, após um ano e dois meses de relacionamento.

Casamento com André

Larissa e André estão juntos desde julho de 2022 e oficializaram a união em dezembro de 2023. Recentemente, a atriz contou, em entrevista para a Marie Claire, que eles planejam ter dois filhos e já pensam na nova casa com espaço para aumentar a família.

“Temos vontade de ter dois. Desejamos que venham com muita saúde e que sejam muito amados (...) Queremos uma casa cheia de bichinhos e crianças”, afirmou.

Além da cinebiografia, André também integrou o elenco de “Coração Acelerado”, da TV Globo, como Gael. O personagem era sobrinho de Irene, vivida por Fernanda Pimenta, e reencontrou Naiane, interpretada por Isabelle Drummond, após os dois terem crescido juntos em um ambiente rural.

Para o papel, o ator resgatou experiências da infância com cavalos e afirmou ter conversado com pessoas ligadas ao meio para trabalhar trejeitos e sotaques. O trabalho marcou seu retorno aos folhetins após “No Rancho Fundo”, de 2024.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa