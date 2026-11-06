Enzo Belmonte e Beth Carvalho - Leo Queiroz / Divulgação

Enzo Belmonte e Beth Carvalho Leo Queiroz / Divulgação

Publicado 06/11/2026 10:54

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"Se hoje eu sou sambista, é por causa de Beth Carvalho", declarou Enzo, que recebeu o apoio da artista no início da carreira. Ele também participou da última gravação feita por ela, na música "Trovador urbano".A relação entre os dois aparece em uma lembrança do jornalista Leonardo Bruno, autor do texto de apresentação do projeto. Em abril de 2019, durante uma visita à cantora no hospital, ele ouviu Beth citar Enzo entre os convidados de um show que preparava para comemorar o aniversário."É meu afilhado mais novo. Conhece? Muito talentoso esse menino!", disse ela, segundo o jornalista. A apresentação estava prevista para 5 de maio daquele ano, mas não aconteceu. Beth morreu dez dias depois do encontro.No novo trabalho, Enzo revisita canções como "As rosas não falam", "O mundo é um moinho", "Ainda é tempo pra ser feliz" e "Firme e forte". O repertório também inclui faixas menos populares, como "Meu sangue é Brasil", "Tem nada não" e "É, pois é", todas associadas à trajetória musical da sambista.A homenagem reúne convidados que têm ligação com o samba e a história de Beth. Lu Carvalho, sobrinha da cantora, divide os vocais com Enzo em "Ainda é tempo pra ser feliz". Serginho Meriti participa de "O daqui, o dali e o de lá", enquanto Dayse do Banjo interpreta outras composições.A Velha Guarda Musical da Mangueira também integra o registro, em um pot-pourri com "Folhas secas", "Sei lá, Mangueira" e "O mundo encantado de Monteiro Lobato". Já a bateria da Mangueira do Amanhã participa de "Firme e forte".O projeto traz ainda "Uma rainha no céu", única música inédita do álbum, composta por André da Mata no dia da morte de Beth. A faixa foi lançada como primeiro single em 5 de maio deste ano, data em que a cantora completaria oito décadas de vida.Sob direção musical de Luizinho Croset, o audiovisual foi gravado no Teatro Rival, palco que Beth frequentou ao longo da carreira. Durante a apresentação, uma bandeira da Mangueira que pertenceu à artista ficou exposta ao lado do palco.