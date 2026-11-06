Enzo Belmonte e Beth Carvalho Leo Queiroz / Divulgação
"Se hoje eu sou sambista, é por causa de Beth Carvalho", declarou Enzo, que recebeu o apoio da artista no início da carreira. Ele também participou da última gravação feita por ela, na música "Trovador urbano".
A relação entre os dois aparece em uma lembrança do jornalista Leonardo Bruno, autor do texto de apresentação do projeto. Em abril de 2019, durante uma visita à cantora no hospital, ele ouviu Beth citar Enzo entre os convidados de um show que preparava para comemorar o aniversário.
"É meu afilhado mais novo. Conhece? Muito talentoso esse menino!", disse ela, segundo o jornalista. A apresentação estava prevista para 5 de maio daquele ano, mas não aconteceu. Beth morreu dez dias depois do encontro.
No novo trabalho, Enzo revisita canções como "As rosas não falam", "O mundo é um moinho", "Ainda é tempo pra ser feliz" e "Firme e forte". O repertório também inclui faixas menos populares, como "Meu sangue é Brasil", "Tem nada não" e "É, pois é", todas associadas à trajetória musical da sambista.
A homenagem reúne convidados que têm ligação com o samba e a história de Beth. Lu Carvalho, sobrinha da cantora, divide os vocais com Enzo em "Ainda é tempo pra ser feliz". Serginho Meriti participa de "O daqui, o dali e o de lá", enquanto Dayse do Banjo interpreta outras composições.
A Velha Guarda Musical da Mangueira também integra o registro, em um pot-pourri com "Folhas secas", "Sei lá, Mangueira" e "O mundo encantado de Monteiro Lobato". Já a bateria da Mangueira do Amanhã participa de "Firme e forte".
O projeto traz ainda "Uma rainha no céu", única música inédita do álbum, composta por André da Mata no dia da morte de Beth. A faixa foi lançada como primeiro single em 5 de maio deste ano, data em que a cantora completaria oito décadas de vida.
Sob direção musical de Luizinho Croset, o audiovisual foi gravado no Teatro Rival, palco que Beth frequentou ao longo da carreira. Durante a apresentação, uma bandeira da Mangueira que pertenceu à artista ficou exposta ao lado do palco.
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