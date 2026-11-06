Pepita e João Victor Gonçalves - Divulgação

Pepita e João Victor Gonçalves Divulgação

Publicado 06/11/2026 11:21 | Atualizado 06/11/2026 11:28

João Victor Gonçalves e Pepita foram escolhidos como Rei e Rainha da 23ª edição da Parada LGBTI+ de Madureira, na Zona Norte. A dupla vai representar a essência da comunidade no evento marcado para o dia 15 de novembro, que integra a programação de uma das manifestações de celebração da diversidade e defesa dos direitos dessa população agitando um dos bairros mais ecléticos da Zona Norte carioca.

Leia mais: João Victor Gonçalves diz que fãs mudaram rumo de casal em novela

Idealizada por Loren do Buá, a Parada LGBTI+ de Madureira tem mais de duas décadas de história e é organizada pelo Grupo MGTT, sob a presidência de Rogéria Meneghel. A direção artística do evento é de Milton Cunha, que também atua como vice-presidente da instituição.

O ator é um dos destaques da novela "Quem Ama Cuida", da TV Globo. Na trama, o jovem engatou um romance com Felipe, personagem interpretado por Pietro Antonelli. Já a cantora foi anunciada no elenco da quarta temporada do reality show "Ilhados com a Sogra", da Netflix. Ela vai participar junto do marido, Kayque Nogueira, e da sogra, Mary Sou

"João e Pepita traduzem a essência que estamos trazendo para a Parada deste ano: a liberdade e a luta pelos nossos direitos. Todos os anos trazemos para o evento personalidades que possam mostrar ao nosso público que devemos ocupar os espaços que nos pertencem, seja na arte, na política ou na beleza", diz Rogéria Meneghel.

Ao longo dos últimos anos, a Parada de Madureira recebeu diversas estrelas em seus postos de realeza. Amaury Lorenzo, Diego Martins, Viviane Araújo, Carla Cristina Cardoso, Rodrigo Fagundes e Nicole Bahls são alguns nomes que já participaram do evento.

"Madureira é a terra do glamour, do povo, e este ano nós estamos preparando um espetáculo inesquecível para o público. A Parada LGBTI+ é muito mais do que uma festa, é um movimento de consagração de quem precisa ser reconhecido, valorizado e respeitado em sua arte, em seu corpo e no seu ofício", diz Milton Cunha.

A programação reúne manifestações culturais, apresentações artísticas e ações voltadas à cidadania, ao respeito e à garantia de direitos. A proposta é ocupar o espaço público com uma celebração que também reafirma a importância do enfrentamento à LGBTfobia e da valorização da diversidade.

A Parada LGBTI+ tem o patrocínio da Prefeitura do Rio de Janeiro por meio da Secretaria Municipal da Casa Civil e da Coordenadoria da Diversidade Sexual, com a proposta de ocupar os espaços públicos com uma manifestação que articula cultura, representatividade e enfrentamento à LGBTfobia.

Serviço

Parada LGBTI+ de Madureira

15 de novembro

Local: Parque de Madureira

Endereço: Rua Soares Caldeira, 115 - Madureira

Classificação: Livre