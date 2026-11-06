Melody cancela show de última hora e debutante cai no choroReprodução / Instagram

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Letícia Montrezor
Melody, de 19 anos, se envolveu em uma polêmica após cancelar um show em uma festa de 15 anos, marcada para esta sexta-feira (6), em Brasília, a menos de 24 horas do evento. A aniversariante, Jessica, apareceu aos prantos nas redes sociais e acusou a cantora de desistir da apresentação por ter outro compromisso na mesma data. A artista se pronunciou e alegou medo de viajar de jatinho, mas a justificativa foi contestada pela família da jovem.
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"Quanto vale o meu sonho para você? Porque pra Melody não vale nada. Simplesmente faltam 24h para minha festa e ela falou que não vai vir mais. Ela era a atração confirmada, mas disse que não vai vir mais, porque ela marcou outro show no mesmo dia", desabafou Jessica.

A mãe da debutante, Francisca Maria de Sousa, afirmou que o contrato havia sido fechado há mais de um ano e criticou a equipe da cantora. Segundo ela, a família chegou a pagar um valor adicional para custear um jatinho particular. "A gente já passou por vários bocados com eles. Pagamos a mais do que estava no contrato para contratar jatinho e, agora, a desculpa dela é que está com medo de entrar no jatinho. Isso é coisa de profissional?", questionou.

Melody explica cancelamento

Diante da repercussão, Melody publicou um vídeo para apresentar sua versão. A artista afirmou que ficou com medo de viajar após saber de um acidente aéreo recente e receber informações sobre possíveis condições climáticas desfavoráveis. "Não sei se vocês viram, mas esses dias caiu um jato e, além disso, eu estava falando com a empresa de táxi aéreo e eles me falaram que o tempo não seria bom voar, porque seria chuvoso", explicou.

A cantora também afirmou que tentou encontrar alternativas para cumprir o compromisso e que chegou a oferecer uma visita à casa da aniversariante no sábado (7). "Estou à disposição de vocês, mudei toda a minha agenda, investi o dobro do cachê que eles estão me pagando só com essa mudança de logística, eu fretei um jato, só que a questão é que estou com medo", declarou. Segundo Melody, não havia voos comerciais que permitissem sua chegada a tempo da comemoração.

Mãe da aniversariante contesta versão

Francisca voltou às redes sociais e negou as explicações da cantora. Ela afirmou que a proposta de contratar o jatinho partiu de Belinho, pai e empresário de Melody, após a equipe assumir outro compromisso na mesma data. "Tudo isso é mentira", disparou. "A questão não é que ela está com medo, a questão é que ela tem um festival amanhã no Rio de Janeiro e ela não vai conseguir chegar aqui porque ela fechou com mais de um evento no mesmo dia", alegou.

A mãe de Jessica também afirmou que encontrou opções de voos comerciais e disse ter documentos e mensagens que comprovariam sua versão. As alegações não foram confirmadas de forma independente. "Ela falou que me deu várias propostas. Sim, [ela sugeriu] ir para minha casa no sábado. Como assim? A festa da minha filha é na sexta, meus convidados todos lá. Nada vai tirar o que minha filha está sentindo", lamentou.

MC Daniel e MC Mirella confirmam presença na festa

A situação repercutiu entre famosos, que ofereceram apoio à aniversariante. MC Daniel, MC Kekel, MC Mirella e Malévola Alves foram alguns dos artistas que se manifestaram.

"Se você quiser eu canto na sua festa e danço com você. Me passa as informações da sua festa no direct por favor princesa", escreveu MC Daniel.

Já MC Mirella declarou: "Se quiser, eu e minhas amigas vamos! Sei que não somos ela, mas sei lá! Estamos à disposição! Vai dar tudo certo".

Na manhã desta sexta-feira (6), Jessica voltou às redes sociais e anunciou que MC Daniel e MC Mirella estarão na comemoração. "O MC Daniel e a MC Mirella vão estar na minha festa. Eles saíram 4h da manhã de ônibus e estou muito grata, não tenho palavras para agradecer", contou.

Apesar da frustração com o cancelamento, a jovem agradeceu o carinho recebido e demonstrou expectativa pela festa. Ela ainda deixou uma indireta ao comentar o esforço dos artistas que aceitaram o convite de última hora. "Quem quer faz por onde", afirmou.