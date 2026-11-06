Renner se emocionou durante primeira gravação solo depois da morte de Rick, com quem formou dupla por 40 anosReprodução / Instagram
EMOCIONANTE! Renner se emociona ao cantar “Como Assim”, composição do Rick, pela primeira vez sozinho após sua partida! Obrigada Piunti Sessions, por esse momento!— Sofreneja (@SofrenejaOf) October 28, 2026
A faixa, lançada originalmente no álbum “Seguir em Frente”, de 2018, foi escrita por Rick em homenagem a um amigo que enfrentava um problema de saúde. A nova versão foi gravada em 28 de outubro e marcou o primeiro lançamento de Renner nesta fase da carreira.
“Essa música significa muito para mim, porque ela vem de encontro a tudo o que eu e a família Rick e Renner estamos passando”, declarou em entrevista ao portal Metrópoles.
O sertanejo contou que teve dificuldade para controlar a emoção. “Por ser feita pelo Rick, a emoção veio a todo instante nessa gravação. Foi até um pouco difícil gravar, mas essa mesma emoção ajudou na interpretação da música também. Então é isso, é um pedaço dele que está aqui agora na minha voz.”
A regravação chegou às plataformas digitais nesta quinta-feira (5). Renner definiu a canção como motivacional e afirmou que espera que a mensagem ajude outras pessoas.
Carreira daqui para frente
Renner anunciou em outubro que seguiria carreira solo e apresentou o projeto “Rick & Renner pra sempre – O Legado”, criado para manter no repertório as músicas da dupla e homenagear o parceiro. "Mais do que seguir, é tempo de honrar. Honrar sua trajetória, sua voz, sua essência e tudo aquilo que foi semeado ao longo de tantos anos”, afirmou na ocasião.
O primeiro show solo desta nova etapa está marcado para 5 de dezembro, no Vivere Eventi, em Araçatuba. A data foi escolhida por coincidir com o dia em que Rick completaria 60 anos.
Rick morreu aos 59 anos, em 21 de setembro, após a queda de um helicóptero na Serra Catarinense. Também morreram o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.
Duas semanas depois da tragédia, Renner confirmou que continuaria nos palcos. No primeiro mês sem o amigo e irmão de consideração, ele voltou a homenageá-lo ao compartilhar um vídeo antigo dos dois. “Mas sei que em todos os palcos onde eu pisar, lá você estará comigo”, escreveu.
A dupla ganhou notoriedade a partir dos anos 1990 e reuniu sucessos como “Ela é Demais”, “Filha”, “Nos Bares da Cidade”, “Só Quero Te Dizer”, “A Força do Amor”, “Mãe”, “Cara de Pau” e “Credencial”.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa