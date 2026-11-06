Renner se emocionou durante primeira gravação solo depois da morte de Rick, com quem formou dupla por 40 anos - Reprodução / Instagram

Renner se emocionou durante primeira gravação solo depois da morte de Rick, com quem formou dupla por 40 anosReprodução / Instagram

Publicado 06/11/2026 12:09 | Atualizado 07/11/2026 09:55

EMOCIONANTE! Renner se emociona ao cantar “Como Assim”, composição do Rick, pela primeira vez sozinho após sua partida! Obrigada Piunti Sessions, por esse momento! — Sofreneja (@SofrenejaOf) October 28, 2026

A faixa, lançada originalmente no álbum “Seguir em Frente”, de 2018, foi escrita por Rick em homenagem a um amigo que enfrentava um problema de saúde. A nova versão foi gravada em 28 de outubro e marcou o primeiro lançamento de Renner nesta fase da carreira.



“Essa música significa muito para mim, porque ela vem de encontro a tudo o que eu e a família Rick e Renner estamos passando”, declarou em entrevista ao portal Metrópoles. A faixa, lançada originalmente no álbum “Seguir em Frente”, de 2018, foi escrita por Rick em homenagem a um amigo que enfrentava um problema de saúde. A nova versão foi gravada em 28 de outubro e marcou o primeiro lançamento de Renner nesta fase da carreira.“Essa música significa muito para mim, porque ela vem de encontro a tudo o que eu e a família Rick e Renner estamos passando”, declarou em entrevista ao portal Metrópoles.