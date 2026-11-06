Ana Terra Blanco - Reprodução/Instagram

Ana Terra BlancoReprodução/Instagram

Publicado 06/11/2026 12:50





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Ana Terra Blanco, de 37 anos, comentou sobre ausência de irmã, Lua Blanco , que faleceu aos 39, dois meses depois de ser diagnosticada com um câncer no intestino. A atriz e cantora publicou um vídeo nas redes sociais, nesta sexta-feira (6), relembrando momentos junto de Lua, e revelou que está tentando lidar com a dor ao pensar em recordações felizes com a irmã.

Ela iniciou o registro contando sobre adolescência da atriz, "A música que foi mais cantada para a Lua na adolescência dela… 'Lua vai iluminar os pensamentos dela. Fala para ela que sem ela eu não vivo'". Ana, então, questionou: “Como viver agora?”.



A artista explicou que está tentando direcionar seu pensamento às memórias positivas ao lado da irmã, "Eu penso que é uma escolha, sabe? Do que pensar. E como direcionar esse pensamento para ela. Se eu vou querer ficar pensando de um modo pesado, né? 'Ai, ela não está mais aqui, que saudade'. Ou se eu escolho pensar: 'Ai, está aqui o meu anjinho, ela está em tudo. Tudo o que eu faço'. Tantas memórias deliciosas para lembrar", disse.



Ana ainda falou sobre lembrança de Lua com a família, “Minha cunhada me mandou hoje fotos dela no aniversário de 2 anos da Gaia. A Gaia vai fazer 8 agora, e aí vem lembranças, né, da época. Ela foi até São Paulo, que a gente estava morando lá na época. Ela foi, levou meus sobrinhos, Téo, Serena, foi o meu irmão também. E foram momentos tão lindos, todo mundo junto, bagunça, caos, alegria".



A atriz teria uma facilidade em conquistar as crianças, ficando marcada na memória deles. "Ela marcou tão forte a vida deles que até hoje: 'Tia Lua, Tia Lua' eles sempre perguntam. Ela tinha um jeito de conquistar, assim, a criançada então, ela brincava muito. Ai, como ela queria ter filho".



“E aí ela foi madrinha da Gaia, sem eu nomear. A Lua foi madrinha da Gaia sem eu nomear, sem eu precisar fazer. Ela simplesmente foi a mais presente”, afirmou.



Em legenda da postagem, Ana destacou: "Contar histórias da Lua. Lembrar todos os momentos que vivi com ela aquece meu coração. Tia Lua eterna. Minha 'cumade'. Minha Irmã. Meu Amor. Lua Eterna em nós”.



Lua Blanco faleceu no dia 18 de outubro, devido a um câncer no intestino. A família da atriz confirmou a morte por meio das redes sociais. O irmão da atriz, Daniel Blanco, compartilhou comunicado falando sobre a perda, "Nesse tempo, ela foi completamente rodeada pelo amor da família e dos amigos que estiveram com ela a vida toda. Ela se foi em paz, preenchida de amor e com a fé plena de que ia direto para as mãos de Deus. Ela estará conosco para sempre, nos iluminando com a sua forte luz eterna".

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Leticia Pessoa