Nicolas Prattes e despediu de 'Mirinho' no mesmo dia em que último capítulo de 'A Nobreza do Amor' vai ao ar - Reprodução / Instagram

Nicolas Prattes e despediu de 'Mirinho' no mesmo dia em que último capítulo de 'A Nobreza do Amor' vai ao arReprodução / Instagram

Publicado 06/11/2026 13:02 | Atualizado 06/11/2026 13:03

Nicolas Prattes, de 29 anos, se despediu de Casemiro Bonafé Filho, o Mirinho, nesta sexta-feira (6), data em que último capítulo de “A Nobreza do Amor” vai ao ar na TV Globo. Em carta aberta ao personagem, o ator falou sobre a experiência de viver seu primeiro vilão em novelas e contou que recebeu, durante as gravações, a notícia de que seria pai pela segunda vez.







Ver esse post no Instagram Um post compartilhado por Nicolas Prattes (@nicolasprattes)



“Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? A minha foi quando fui chamado pra interpretar você. Meu 1º vilão em uma novela. Você me ensinou um jeito novo de se fazer”, escreveu. “Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? A minha foi quando fui chamado pra interpretar você. Meu 1º vilão em uma novela. Você me ensinou um jeito novo de se fazer”, escreveu.

LEIA MAIS: Nicolas Prattes treina troca de fraldas antes da chegada do filho

LEIA MAIS: Nicolas Prattes revela imagem de ultrassom de filho com Sabrina Sato



Nicolas associou o momento profissional à nova fase pessoal. “Dando vida a você, descobri que ia ser pai pela segunda vez (...) Me identifiquei com isso, pois me senti assim, completo. Talvez isso tenha contribuído para que eu desse vida a você com tanta intensidade e tanta vontade de viver”, declarou.



O artista também destacou a repercussão de Mirinho entre o público. Segundo ele, apesar de já ter protagonizado novelas das 21h e das 19h, passou a ser chamado pelo nome do personagem nas ruas. “Depois de você, pra onde vou, sou chamado de ‘Mirinho’. Realmente nunca foi sorte, sempre foi você.” Nicolas associou o momento profissional à nova fase pessoal. “Dando vida a você, descobri que ia ser pai pela segunda vez (...) Me identifiquei com isso, pois me senti assim, completo. Talvez isso tenha contribuído para que eu desse vida a você com tanta intensidade e tanta vontade de viver”, declarou.O artista também destacou a repercussão de Mirinho entre o público. Segundo ele, apesar de já ter protagonizado novelas das 21h e das 19h, passou a ser chamado pelo nome do personagem nas ruas. “Depois de você, pra onde vou, sou chamado de ‘Mirinho’. Realmente nunca foi sorte, sempre foi você.”

Ao final, Nicolas falou da relação com o papel em tom de agradecimento. “Meu amigo, obrigado por ter me escolhido, fui feliz com você. Obrigado, Mirinho!”



Sabrina Sato, que está no oitavo mês de gestação, comentou a publicação do marido. “Desde que você soube do Mirinho, eu vi o quanto você queria viver esse personagem e o quanto se dedicou, estudou e se preparou. E o Mirinho brilhou!”, escreveu.



Daniel Rangel também deixou uma mensagem. “Você já era gigante, mas você de Mirinho foi para a prateleira dos gigantescos! Que honra ter vivido isso de perto contigo”, afirmou.

A preparação de Nicolas para a chegada do bebê também repercutiu nas redes. No início de novembro, Sabrina Sato mostrou o marido e a filha, Zoe, participando de uma atividade com bonecos didáticos para simular cuidados com um recém-nascido.

As imagens foram associadas à MacroBaby, empresa voltada para enxovais e produtos infantis cuja única loja física fica em Orlando, nos Estados Unidos. A atividade chegou a ser chamada de “curso”.

A empresa, porém, não divulga um valor avulso para esse tipo de orientação, que pode ser oferecida como cortesia a clientes VIP ou integrada à compra do enxoval. A MacroBaby também vende para o Brasil pela internet, com envio internacional.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa